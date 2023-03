Άνδρας έπεσε πάνω σε πλήθος πολιτών με το αυτοκίνητό του τραυματίζοντας πολλούς από αυτούς στο περιφερειακό αεροδρόμιο της Κολωνίας-Βόννης, στη δυτική Γερμανία, όπως μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο ntv, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο οδηγός αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

BREAKING: Man drives into people at regional airport in Germany, according to media reports.

More to follow on https://t.co/8g7t94c8Z2 pic.twitter.com/Ye9KIxhinR

— DW News (@dwnews) March 24, 2023