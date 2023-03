Η 95η απονομή των Βραβείων Όσκαρ ολοκληρώθηκε, με την ταινία-φαβορί «Τα Πάντα Όλα», που ήταν υποψήφια σε 11 κατηγορίες συνολικά να κερδίζει τις 7 από αυτές. Ήταν μια λαμπερή βραδιά, πολλές άκρως συγκινητικές στιγμές, αλλά όχι απρόοπτα ευτυχώς.

Νικητές αναδείχθηκαν από νωρίς ο ένας από τους «Τρεις Καμπαλέρος», ο Guillermo Del Toro για την δική του εξαιρετική εκδοχή του Πινόκιο, ο Ke Huy Quan στην κατηγορία Β’ Ανδρικού ρόλου, αλλά και η Jamie Lee Curtis στην κατηγορία Α’ Γυναικείου ρόλου. Τόσο η Curtis, όσο και ο Quan βραβεύτηκαν για τη συμμετοχή τους στην πιο περήφανα παράξενη ταινία επιστημονικής φαντασίας που είδαμε την περασμένη χρονιά και που δεν είναι άλλη από το «Τα Πάντα Όλα».

Οι τρεις αυτές κατηγορίες ζέσταναν την ατμόσφαιρα στο Dolby Theatre, απ’ όπου τρεισήμισι ώρες αργότερα κάποιοι βγήκαν νικητές και κάποιοι ηττημένοι. Ακολουθεί η πλήρης λίστα με τους υποψήφιους και τους μεγάλους νικητές και νικήτριες κάθε κατηγορίας.

Καλύτερη Ταινία

Τα Πάντα Όλα

Ουδέν Νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο

Avatar: The Way of Water

Τα Πνεύματα του Ινισέριν

Elvis

The Fabelmans

Tar

Top Gun: Μaverick

Το Τρίγωνο της Θλίψης

Women Talking

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Michelle Yeoh στο «Τα Πάντα Όλα»

Cate Blanchett στο «Tar»

Ana de Armas στο «Blonde»

Andrea Riseborough στο «To Leslie»

Michelle Williams για το «The Fabelmans»

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Brendan Fraser για τη «Φάλαινα»

Austin Butler για το «Elvis»

Colin Farrell για «Τα Πνεύματα του Ινισέριν»

Paul Mescal για το «Aftersun»

Bill Nighy για το «Αισθάνομαι Ζωνταντός»

Σκηνοθεσία

The Daniels για το «Τα Πάντα Όλα»

Martin MacDonagh για «Τα Πνεύματα του Ινισέριν»

Steven Spielberg για το «The Fabelmans»

Todd Field για το «Tar»

Ruben Ostlund για το «Τρίγωνο της Θλίψης»

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Ke Huy Quan στο «Τα Πάντα Όλα»

Brendan Gleeson στο «Τα Πνεύματα του Ινισέριν»

Judd Hirsch στο «The Fabelmans»

Bryan Tyree Henry στο «Causeway»

Barry Keoghan στο «Τα Πνεύματα του Ινισέριν»

B’ Γυναικείος Ρόλος

Jamie Lee Curtis στο «Tα Πάντα Ολα»

Angela Bassett για το «Black Panther: Wakanda Forever»

Hong Chau στη «Φάλαινα»

Kerry Condon στο «Τα Πνεύματα του Ινισέριν»

Stephanie Hsu στο «Tα Πάντα Ολα»

Διεθνής Ταινία

Ουδέν Νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο

Argentina, 1985

Close

EO

Το Ήσυχο Κορίτσι

Φωτογραφία

Ουδέν Νεότερο από το Δυτικό Μέτωπο (James Friend)

Bardo

Elvis

Η Αυτοκρατορία του Φωτός

Tar

Πρωτότυπο Σενάριο

Τα Πάντα Όλα

Τα Πνεύματα του Ινισέριν

The Fabelmans

Tar

Το Τρίγωνο της Θλίψης

Διασκευασμένο Σενάριο

Women Talking

Ουδέν Νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο

Glass Onion

Aισθάνομαι Ζωντανός

Top Gun: Maverick

Μικρού Μήκους Ταινία – Live Action

Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

The Red Suitcase

Night Ride

Μοντάζ

Τα Πάντα Όλα

Τα Πνεύματα του Ινισέριν

Elvis

Tar

Top Gun: Μaverick

Οπτικά Εφέ

Avatar: The Way of the Water

Ουδέν Νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

Σκηνογραφία

Ουδέν Νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο

Avatar: The Way of Water

Babylon

Elvis

The Fabelmans

Κοστούμια

Black Panther: Wakanda Forever

Babylon

Τα Πάντα Όλα

Elvis

Mrs. Harris Goes to Paris

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

Φάλαινα

Ουδέν Νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο

The Batman

Black Panther: Wakand Forever

Elvis

Καλύτερο Τραγούδι

Naatu Naatu, RRR

Applause, Tell it Like a Woman

Hold My Hand, Top Gun: Maverick

Lift Me Up, Black Panther: Wakanda Forever

This is a Life, Τα Πάντα Όλα

Μουσική

Ουδέν Νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο

Babylon

Τα Πνεύματα του Ινισέριν

Τα Πάντα Όλα

The Fabelmans

Ήχος

Top Gun: Maverick

Ουδέν Νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο

The Batman

Avatar: The Way of the Water

Elvis

Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους

Navalny

All the Beauty and the Bloodshed

All that breathes

Η Φωτιά της Αγάπης

A House Made of Splinters

Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ

The Elephant Whisperers

Haulout

The Martha Mitchell Effect

Stranger at the Gate

How Do You Measure a Year?

Ταινία Animation

Guillermo Del Toro’s Pinocchio

Marcel the Shell with Shoes On

Puss in Boots

The Sea Beast

Turning Red

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation

The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It