Μετά από μια εξαιρετικά δυνατή σεζόν απονομής βραβείων, ο Ke Huy Quan κατέκτησε σήμερα το Οσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου. Ο Quan βραβεύτηκε για τον ρόλο του ως Weymond Wang στην ταινία Everything Everywhere All at Once, τον σύζυγο της Evelyn που υποδύεται η Michelle Yeoh. Καθώς η Ariana DeBose ανακοίνωνε το όνομά του, ο γλυκύτατος ηθοποιός ήταν αδύνατο να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Ένας πολύ συγκινημένος Quan ανέβηκε στη σκηνή, καταχειροκροτούμενος από το κοινό. Η Michelle Yeoh σκούπιζε κι εκείνη τα δάκρυά της, καθώς ο συμπρωταγωνιστής της ζούσε το όνειρό του. «Ιστορίες όπως αυτή συμβαίνουν μόνο στις ταινίες», είπε ο Quan, κλαίγοντας. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι συμβαίνει σε μένα!»

Ο 51χρονος Βιετναμέζος-Αμερικανός ηθοποιός έκανε ένα μεγάλο διάλειμμα από την υποκριτική, αφού πρωταγωνίστησε ως παιδάκι στις ταινίες «Indiana Jones and the Temple of Doom» και «The Goonies». Δεν ήταν ένα σκόπιμο διάλειμμα. Δεν μπορούσε να βρει ρόλους, οπότε άρχισε να δουλεύει σαν κασκαντέρ αντ’ αυτού.

Oλόκληρη η ευχαριστήρια ομιλία του Ke Huy Quan στην απονομή των Οσκαρ:

«Η μαμά μου είναι 84 ετών και παρακολουθεί από το σπίτι. Μαμά, μόλις κέρδισα ένα Όσκαρ!

Το ταξίδι μου ξεκίνησε σε μια βάρκα, πέρασα ένα χρόνο σε έναν καταυλισμό προσφύγων και με κάποιο τρόπο κατέληξα εδώ, στη μεγαλύτερη σκηνή του Χόλυγουντ.

Λένε ότι τέτοιες ιστορίες συμβαίνουν μόνο στον κινηματογράφο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι συμβαίνει σε μένα. Αυτό… αυτό είναι το αμερικανικό όνειρο!

Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ την Ακαδημία για αυτή την τιμή της ζωής μου.

Ευχαριστώ τη μαμά μου για τις θυσίες που έκανε για να φτάσω εδώ.

Στον μικρό μου αδελφό, τον David, που με καλεί κάθε μέρα να μου πει να προσέχω τον εαυτό μου. Σ’ αγαπώ, αδελφέ μου.

Ευχαριστώ Ken για την υποστήριξή του σε οτιδήποτε έκανες. Ευχαριστώ την A24, τους Daniels, τον Jonathan, την Jamie, τη Michelle και τον παντοτινό αδελφό μου από το Goonies, τον Jeff Cohen.

Οφείλω τα πάντα στον έρωτα της ζωής μου, τη σύζυγό μου Echo, η οποία μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, επί είκοσι χρόνια, μου έλεγε ότι μια μέρα θα έρθει η ώρα μου. Τα όνειρα είναι κάτι στο οποίο πρέπει να πιστεύεις. Παραλίγο να εγκαταλείψω τα δικά μου – για όλους εσάς εκεί έξω, σας παρακαλώ να κρατήσετε τα όνειρά σας ζωντανά. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ που με καλωσορίσατε ξανά! Σας αγαπώ! Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ!»