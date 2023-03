Αρκετές συγκινήσεις επιφύλασσε η βραδιά των Οσκαρ με τα φώτα φυσικά να πέφτουν πάνω στους μεγάλους νικητές. Ενας εξ αυτών ήταν και ο Μπρένταν Φρέιζερ ο οποίος έλαβε το βραβείο Α΄ ανδρικού ρόλου για την ενσάρκωση του Τσάρλι, του παχύσαρκου, απομονωμένου καθηγητή αγγλικών που αυτό που θέλει είναι να συμφιλιωθεί με το παιδί του στο φιλμ «Η φάλαινα».

Ο Μπρένταν Φρέιζερ, άλλοτε πρωταγωνιστής φιλμ δράσης τα χρόνια του 1990, γνωστός ιδίως για τη σειρά ταινιών «Η μούμια», που βίωσε προβλήματα υγείας, απώλειες, και κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση, έκανε θριαμβευτική επιστροφή, αποσπώντας ένα από τα πιο περίβλεπτα βραβεία της Ακαδημίας και ήταν εμφανώς συγκινημένος.

Θεέ μου, ευχαριστώ την Ακαδημία για αυτή την τιμή και το στούντιο μας A24, που έκανε μια τόσο τολμηρή ταινία. Είμαι ευγνώμων στον σκηνοθέτη Ντάρεν Αρονόφκσι που μου πέταξε μια δημιουργική σανίδα σωτηρίας και με ανέβασε στο καλό πλοίο του «The Whale». Το σενάριο γράφτηκε από τον Σάμουελ Ντ. Χάντερ, ο οποίος είναι ο φάρος μας», είπε αρχικά από τη σκηνή του Dolby Theatre, όπου πραγματοποιήθηκε η 95η τελετή.

Επίσης, αναφέρθηκε στους υπόλοιπους ηθοποιούς της κατηγορίας: «Κύριοι, αποκαλύψατε τις καρδιές σας σε μέγεθος φάλαινας για να μπορέσουμε να δούμε μέσα στις ψυχές σας, όπως κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να κάνει» και πρόσθεσε: «Και είναι τιμή μου να βρίσκεται το όνομά μου δίπλα σας σε αυτή την κατηγορία».

