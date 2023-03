Οι Λέικερς απέσυραν τη φανέλα με το νούμερο 16 του Πάου Γκασόλ το βράδυ της Τρίτης (07/03), τιμώντας τον ευγενικό δίμετρο παίκτη που πέρασε τις καλύτερες σεζόν της 18χρονης καριέρας του στο ΝΒΑ μαζί με τον Κόμπι Μπράιαντ στο Λος Άντζελες.

Οι Λέικερς έφτασαν σε τρεις συνεχόμενους τελικούς του ΝΒΑ μετά την άφιξη του Γκασόλ τον Φεβρουάριο του 2008, κατακτώντας πρωταθλήματα το 2009 και το 2010.

Χθες βράδυ, κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής τελετής, η φανέλα του Γκασόλ πήρε και επίσημα τη θέση της δίπλα στο νούμερο 24 του επί χρόνια συμπαίκτη του Κόμπι Μπράιαντ.

«I love you, brother.» 💜💛@paugasol pays tribute to Kobe during his jersey retirement 🙏 #GraciasPau pic.twitter.com/9FLUvevcrO

