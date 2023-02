Σεισμός-Τουρκία: 42χρονη βγήκε ζωντανή από τα χαλάσματα 222 ώρες μετά

Μια 42χρονη γυναίκα ανασύρθηκε σήμερα ζωντανή από τα συντρίμμια ενός κτιρίου στην πόλη Καχραμανμαράς, σχεδόν 222 ώρες μετά τον φονικό σεισμό που έπληξε την περιοχή, μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν διασώστες να μεταφέρουν τη γυναίκα, ονόματι Μελικέ Ιμάμογλου, με φορείο και να την βάζουν σε ένα ασθενοφόρο.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται για δέκατη ημέρα. 222 ώρες μετά την τραγωδία, η η 42χρονη Μελικέ Ιμάμογλου βγήκε ζωντανή μέσα από τα χαλάσματα, ενώ δέκα ώρες νωρίτερα τα σωστικά συνεργία είχαν απεγκλωβίσει άλλη μία γυναίκα ζωντανή, την 77χρονη Φατμά Γκουνγκόρ.

#TurkiyeQuakes: Melike Imamoglu, in her 40s, was rescued after surviving 222 hours under a collapsed building in Kahramanmaras pic.twitter.com/N6JViGrRoD

