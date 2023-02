Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy is applauded by Speaker of the House of Commons, Sir Lindsay Hoyle (centre), and Speaker of the House of Lords Lord McFall (left), following his address to parliamentarians during his first visit to the UK since the Russian invasion of Ukraine in Westminster Hall, London, Britain. Stefan Rousseau/Pool via REUTERS

Ευχαρίστησε τη Βρετανία για την πολύτιμη βοήθεια της στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και επανέλαβε την ανάγκη της χώρας του για μαχητικά αεροσκάφη. 08.02.2023, 16:45 Ομιλία στο κοινοβούλιο της Μεγάλης Βρετανίας απηύθυνε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο της ιστορικής επίσκεψης που πραγματοποιεί στη χώρα, εν μέσω της εμπόλεμης σύγκρουσης της Ουκρανίας με τη Ρωσία. «Τα αεροπλάνα σας θα γίνουν φτερά για την ελευθερία» Απευθυνόμενος στα μέλη του κοινοβουλίου, ο κ. Ζελένσκι επανέλαβε το αίτημα της χώρας του για μαχητικά αεροσκάφη από τη Δύση, τα οποία χαρακτήρισε ως «φτερά για την ελευθερία». Υπενθυμίζεται ότι παρότι οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν αυξήσει τις προμήθειες βαρέος οπλισμού, πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και τανκς στην Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, μέχρι στιγμής αρνούνται να παρέχουν σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη. Το ζήτημα μάλιστα αποτελεί πεδίο έντονης διαμάχης μεταξύ του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος παρακολούθησε δια ζώσης τη σημερινή ομιλία του Προέδρου Ζελένσκι και του διαδόχου του, Ρίσι Σούνακ. Ο Μπόρις Τζόνσον έχει επανειλημμένως εκφράσει την άποψη του πως η Βρετανία θα πρέπει να στείλει άμεσα μαχητικά αεροσκάφη στην Ουκρανία, με τον κ. Σούνακ να αντιστέκεται προς το παρόν στις εκκλήσεις του. Βρετανία: Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας Ο κ. Ζελένσκι, μάλιστα, κλείνοντας την ομιλία του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δυο χρόνια πριν, όταν επισκέφθηκα πάλι το βρετανικό κοινοβούλιο σας είχα ευχαριστήσει για το θεσπέσιο τσάι. Σήμερα σας ευχαριστώ προκαταβολικά για τα ισχυρά βρετανικά μαχητικά αεροπλάνα». Νωρίτερα σήμερα, η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας είχε ανακοινώσει την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να επισκεφθεί απόψε το βράδυ το Παρίσι, ενώ αύριο το βράδυ τις Βρυξέλλες Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από