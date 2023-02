Βρετανία: Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

A Union flag flies near Big Ben and the Houses of Parliament in London October 24, 2011. Eurosceptics, disappointed by British Prime Minister David Cameron's failure to get tough on Europe, have jumped on a financial crisis threatening to tear apart the euro zone to demand that Britain rethinks its dealings with the 27-nation EU trading bloc. REUTERS/Toby Melville (BRITAIN - Tags: POLITICS BUSINESS)

«Η Ουκρανία έχει δείξει στον Πούτιν ότι δεν θα καμφθεί υπό την τυραννική του εισβολή» λέει ο Βρετανός ΥΠΕΞ. 08.02.2023, 15:30 Νέο γύρο κυρώσεων κατά προσώπων και οντοτήτων που προέρχονται από τη Ρωσία ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση σήμερα, η μέρα μάλιστα κατά την οποία ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέπτεται τη χώρα. Στη νέα λίστα συμπεριέλαβε έξι οντότητες που παρέχουν στρατιωτικό εξοπλισμό, όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Στη Βρετανία ο Ζελένσκι Οι κυρώσεις στοχοθέτησαν επίσης οκτώ πρόσωπα και μία οντότητα που συνδέεται με χρηματοοικονομικά δίκτυα που βοηθούν στη «διατήρηση πλούτου και ισχύος μεταξύ μελών της ελίτ του Κρεμλίνου», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωση σήμερα Τετάρτη, τη στιγμή που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέπτεται τη Βρετανία. Αποκάλυψη Politico: Σχέδιο της Σαουδικής Αραβίας για να αγοράσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 «Η Ουκρανία έχει δείξει στον Πούτιν ότι δεν θα καμφθεί υπό την τυραννική του εισβολή. Εκείνος απάντησε με το χτυπά αδιακρίτως περιοχές αμάχων και κρίσιμης σημασίας εθνικές υποδομές σε όλη τη χώρα», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι σε ανακοίνωση. «Δεν μπορούσε να τον αφήσουμε να επιτύχει. Πρέπει να αυξήσουμε τη στήριξή μας». Η Βρετανία έχει επιβάλει κυρώσεις σε πάνω από 1.300 πρόσωπα και οντότητες στη Ρωσία κατά τον περασμένο χρόνο. Πηγή: ΑΠΕ Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από