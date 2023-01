Τσιτσιπάς – Χρίεκσπορ 3-0: «Σίφουνας» ο Στέφανος, πέρασε στους «16» του Australian Open

Άνετος και ωραίος ο Στέφανος Τσιτσιπάς, «έκλεισε» θέση στους «16» του Australian Open!

Ο Έλληνας τενίστας ήταν αψεγάδιαστος απέναντι στον Τάλον Χρίεκσπορ, καθώς δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και επικράτησε με 3-0 σετ, «κλειδώνοντας» έτσι το εισιτήριο για τους 16 καλύτερους της Μελβούρνης, όπου θα βρει απέναντι του την Κυριακή (22/01) τον Γιανίκ Σίνερ (Νο16) ο οποίος νωρίτερα επικράτησε με 3-2 σετ του Φούκσοβιτς, έχοντας βρεθεί πίσω με 2-0!

Παρότι ο «Στεφ» ξεκίνησε συντηρητικά, κατάφερε να κάνει γρήγορο μπρέικ, παίρνοντας έτσι από νωρίς τον… αέρα του Χρίεκσπορ ο οποίος δεν μπορούσε να βρει λύσεις κόντρα στο πολύ επιθετικό τένις του Τσιτσιπά που κατάφερε να «κλείσει» με 6-2 το πρώτο σετ.

That’s all @steftsitsipas needed to take the first set 6-2. #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/U7wtLGpXeQ

«Oh. My. Word.» 😳

Tsitsipas survives the second set tiebreak, but this’ll take some beating for worst serve of the year 😬

🖥️ #AusOpen LIVE | https://t.co/80XjQpwd6J#9WWOS #Tennis pic.twitter.com/x0dXQmFT4T

— Wide World of Sports (@wwos) January 20, 2023