Στη σύλληψη της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών στη Γερμανία προχώρησαν οι Αρχές της χώρας. Η γνωστή ακτιβίστρια συμμετείχε σε κινητοποίηση κατά της εξόρυξης άνθρακα, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ.

Κλίμα: «Ανάληψη δράσης μόνο όταν αρχίζουν να πεθαίνουν από τα πλούσια κράτη»

Η Τούνμπεργκ απομακρύνθηκε από την αστυνομία στο γερμανικό χωριό Λουέτζερατ, όπου οι διαδηλωτές προσπαθούν να σώσουν το χωριό από τις επιπτώσεις της επέκτασης ανθρακωρυχείου στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Anadolou, η Τούνμπεργκ απομακρύνθηκε από τη διαμαρτυρία από δύο πάνοπλους αστυνομικούς, αλλά δεν φάνηκε να της έχουν περάσει χειροπέδες.

Μιλώντας στις διαδηλώσεις το Σάββατο, η διάσημη Σουηδή ακτιβίστρια υποστήριξε ότι η Γερμανία «ντροπιάζει τον εαυτό της» και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι είναι απολύτως παράλογο να συμβαίνει αυτό το 2023».

Ο Τούνμπεργκ ήταν ένας από τους πολλούς διαδηλωτές που συμμετείχαν στη διαδήλωση ενάντια στα ορυκτά καύσιμα το Σάββατο.

Η ίδια φαίνεται να επέστρεψε την Κυριακή και να ήταν μεταξύ των τελευταίων διαδηλωτών που απομακρύνθηκαν από την περιοχή, εν μέσω επικρίσεων για σκληρή αστυνομική καταστολή, όπως σημειώνει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων.

Climate activist Greta Thunberg was detained by German police during an anti-coal mining protest https://t.co/yerkp4sphd pic.twitter.com/YBJnsfRtC2

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 15, 2023