Νέος κομήτης θα επισκεφτεί τη Γη ξανά το 2023 για πρώτη φορά μετά την εποχή των Νεάντερταλ

Ένας κομήτης που ανακαλύφθηκε από τηλεσκόπιο της Καλιφόρνιας τον Μάρτιο του 2022, ο C/2022 E3 (ΖΤF), θα περάσει σχετικά κοντά από τη Γη στη διάρκεια του Ιανουαρίου του νέου έτους και μπορεί να γίνει ορατός ακόμη και με γυμνά μάτια έως το τέλος του μήνα.

Ο κομήτης θα κάνει την κοντινότερη προσέγγισή του στον Ήλιο (περιήλιο) στις 12 Ιανουαρίου σε απόσταση περίπου 160 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από αυτόν. Στη συνέχεια θα πλησιάσει τον πλανήτη μας, όπου αναμένεται να φθάσει στην πλησιέστερη απόστασή του (περίγειο) των 42 εκατ. χλμ. την 1η ή 2α Φεβρουαρίου.

Possible naked-eye comet will visit Earth for 1st time since Neanderthals in 2023 https://t.co/4Dm5hnFXj7 pic.twitter.com/kMpl4x0Ej9

— SPACE.com (@SPACEdotcom) January 2, 2023