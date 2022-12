Το μεγάλο «ραντεβού» έκλεισε οριστικά. Αργεντινή και Γαλλία θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον μεγάλο τελικό της Κυριακής στο στο «Lusail Stadium». Εκεί η Αργεντινή θα βρει τη Γαλλία. Σε ένα repeat του μεταξύ τους αγώνα στο περασμένο Μουντιάλ το 2018 στη Ρωσία.

Μπορεί οι στοιχηματικές να μη δίνουν φαβορί καμία από τις δύο ομάδες, ωστόσο οι στατιστικολόγοι «μίλησαν». Και το φαβορί είναι η Αργεντινή!

Σύμφωνα με τη γνωστή στατιστική υπηρεσία της Squawka, η «Αλμπισελέστε» έχει λίγες περισσότερες πιθανότητες από τη Γαλλία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πιο συγκεκριμένα, ο Λιονέλ Μέσι και η παρέα του έχουν 52.8% πιθανότητες να κατακτήσουν το Μουντιάλ την Κυριακή, με τη Γαλλία από την άλλη να έχει 47.2% να κάνει το back to back.

Probability of winning the 2022 World Cup based on the Opta AI Predictions:#ARG 52.8%#FRA 47.2%#FIFAWorldCup

