Χριστουγεννιάτικη μπάλα ο Μηταράκης

Βίντεο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου δείχνει τους υπαλλήλους να φτιαχτούν χριστουγεννιάτικες μπάλες και να στολίζουν τα γραφεία για τις εορτές.

Στο βίντεο, οι εργαζόμενοι, σε κλίμα ευφορίας, φτιάχνουν χριστουγεννιάτικα στολίδια για το δέντρο, από τα οποία δεν λείπει το πρόσωπο του αρμόδιου υπουργού, Νότη Μηταράκη.

Την ανάρτηση ντύνει μουσικά το «All I Want for Christmas Is You».

Δείτε το βίντεο:

Τα σχόλια στο Twitter

Μέσα σε λίγες ώρες το βίντεο άρχισε να «τρεντάρει» στο Twitter με τους χρήστες να σχολιάζουν το βίντεο του υπουργείου.

Ρούντολφ το Μηταράκη, με καρδούλα ταπεινή.

Σαν πέφτει το βραδάκι, έχει μύτη φωτεινή. pic.twitter.com/S3kTbeYFls — Marian Glt (@MarianGlt2) December 14, 2022

με μηταράκη ο στολισμός χριστούγεννα θα φέρει,

το καρναβάλι και η γιορτή άλλο δεν έχει ταίρι χιλιάδες μπάλες στολισμού όλοι στα δέντρα βάζουν,

τον ερχομό καλής χρονιάς στα υπουργεία τάζουν φίλοι και εσείς των εορτών με υπουργό στολίστε,

τον πιο καλό σας εαυτό εφέτος αναδείξτε! pic.twitter.com/uxWrhoHQ7f — φουρνοκόντι, (το) (@fournokonti) December 14, 2022

Σκέφτομαι να φτιάξω ένα μαγαζάκι που θα πουλάει αποκλειστικά χριστουγεννιάτικα στολίδια με την φάτσα του Νότη Μηταράκη. Όχι μόνο στις γιορτές. Όλο τον χρόνο, 365 μέρες. — adiasistos (@adiasistos) December 14, 2022

Θέλουμε κ κάλαντα Μηταράκη

Αρχή που βγήκε ο Υπουργός

Άγιος κ πνευματικός

Στη γη, στη γη να περπατήσει

Κ να μας κ να μας καλοκαρδίσει

Κ του χρόνου Υπουργέ μου! — Γιάννης Βανάκος (@VanakosJ) December 14, 2022

Μήπως ξέρει κανείς που μπορώ να βρω τις μπάλες του Μηταράκη;; Θέλω να κάνω εξπρεσιονιστικό στολισμό φέτος στο δέντρο μου.

😂😂😂😂🤣 — Regga (@TatsiouSissy) December 14, 2022