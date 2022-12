Lighting of the Christmas Tree in Syntagma Square by the Mayor of Athens, Kostas Bakoyannis, December 1, 2022. / Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην πλατεία Συντάγματος από τον δήμαρχος Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, 1 Δεκεμβρίου 2022.

Παρόντες για πρώτη φορά μαζί με τον δήμαρχο της Αθήνας και πάνω από 25 δήμαρχοι από όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης. 02.12.2022, 07:00 Τα 40.000 led γιορτινά πολύχρωμα λαμπιόνια του δένδρου της Αθήνας Μέρες που είναι ας αρχίσω σήμερα με την Αθήνα που φόρεσε τα γιορτινά της. Με μια φαντασμαγορική γιορτή στο Σύνταγμα (την είχαν ανάγκη πολλοί Αθηναίοι αυτή την γιορτή λόγω των περιορισμών του προηγούμενου έτους από την covid), το χριστουγεννιάτικο δέντρο (ύψους 21 μέτρων) της Αθήνας φωταγωγήθηκε με 40.000 λαμπάκια LED και με εκατοντάδες στολίδια. Παρόντες για πρώτη φορά μαζί με τον δήμαρχο της Αθήνας και πάνω από 25 δήμαρχοι από όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης κ. Άνταμ, καθώς και οι δήμαρχοι του Μπέβερλι Χιλς, του Μισισιπή, του Μίσιγκαν, του Λονδίνου κ.α., στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα ειρήνης, ενότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των λαών. Όσοι βρέθηκαν χθες το βράδυ στο Σύνταγμα σίγουρα θα εντυπωσιάστηκαν από την εκδήλωση, με τους φωτισμούς λέιζερ, με τη μουσική και τα τραγούδια της Τάμτα και με την παρουσίαση του προγράμματος από τους Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά. Η μπάντα με τους Μολυβένιους Στρατιώτες ήταν από τις πλέον εντυπωσιακές. Για περισσότερο από ένα μήνα, οι Αθηναίες, οι Αθηναίοι, αλλά και οι επισκέπτες της πόλης θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μοναδικές γιορτινές εμπειρίες, σε κάθε σημείο της. Θα πείτε όμως πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσα φώτα, τόσα λαμπιόνια τη στιγμή που υπάρχει ενεργειακή κρίση. Όπως μου είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, η Αθήνα εφέτος φωταγωγήθηκε με λάμπες LED, παντού, εξοικονομώντας έτσι ενέργεια. *** Ο ενθουσιασμός του υπουργού για το νομοσχέδιο της Υγείας Σχεδόν ενθουσιασμένος έδειχνε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης για την ιδεολογική αντιπαράθεση στην Βουλή με αφορμή τις δομικές ανατροπές που φέρνει το νομοσχέδιό του στο εργασιακό καθεστώς των δημόσιων νοσοκομείων με την κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών. «Την λατρεύω αυτή την ιδεολογική σύγκρουση», ακούστηκε να λέει στον διάδρομο της Βουλής στον βουλευτή του ΠαΣοΚ-ΚΙΝΑΛ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, το κόμμα του οποίου φέρει την πατρότητα του ΕΣΥ. Γιατρός ο «πράσινος» βουλευτής υπεραμυνόταν της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα του συστήματος, ενώ ο κ. Πλεύρης χαμογελώντας τον πείραξε λέγοντάς του: «Διορθώνουμε τα λάθη του ’83…», χρονιά που ιδρύθηκε το ΕΣΥ από την κυβέρνηση της «Αλλαγής». *** Όταν οι Φιλαδέλφεια 76ερς συζητήθηκαν στο Πεντάγωνο Πρώτα ο επικεφαλής της πανίσχυρης Οργάνωσης «American Jewish Committee», Ted Deutch, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, να υπογραμμίζει το άριστο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των σχέσεων της Ελλάδας με το Ισραήλ που έχουν λάβει χαρακτήρα στρατηγικής συνεργασίας καθώς και για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης «τη Σούδα του Βορρά», όπως αποκαλείται. Εν συνεχεία ο Ted Deutch και οι συνεργάτες του πήγαν στο υπουργείο Εθνικής Αμύνης και αφού τους παρουσίασαν τους τρεις χάρτες της τουρκικής επιθετικότητας (γαλάζια πατρίδα, παράνομο μνημόνιο με τη Λιβύη, διεκδίκηση ελληνικών νησιών και παραβιάσεις), ένας πολύτιμος χάρτης στα χέρια των Αμερικανών, άρχισε η συζήτηση περί… μπάσκετ. Όλα άρχισαν όταν οι Αμερικανοί ήθελαν να μάθουν εάν οι Μιλιγουόκι Μπακς στην Ελλάδα έχουν οπαδούς. Ε, δεν χρειάζεται και απάντηση στην ερώτηση αυτή, τη στιγμή που οι Έλληνες λατρεύουν Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Αμερικανός όμως από κατάγεται από τη Φιλαδέλφεια και στηρίζει τους Φιλαδέλφειας 76ερς (που αγωνίζονται στην ανατολική περιφέρεια) και έτσι άρχισε μια συζήτηση για το μπάσκετ, με τον υπουργό Άμυνας να τους εκπλήσσει για τις γνώσεις τους. Η συνάντηση τελείωσε με ένα γεύμα στο Δώμα του Ναυτικού (εκεί όπου υπάρχουν τα έπιπλα της θρυλικής «Χριστίνας» του Ωνάση). *** Στην Τανάγρα σήμερα προσγειώνεται και το 9ο Rafale Σήμερα (εκτός απροόπτου) θα προσγειωθεί στην Τανάγρα, στην Μοίρα 332, το ένατο Rafale (και αυτό ολοκαίνουργιο) της Πολεμικής Αεροπορίας. Έως το τέλος του 2022 θα έρθει και το δέκατο. Το νέο Rafale θα το φέρει από την Γαλλία Έλληνας πιλότος και θα ενταχθεί αμέσως σε πολεμική μοίρα. Τα Rafale είναι ήδη έτοιμα για οποιαδήποτε επιχείρηση τους ανατεθεί. Έχουν τρομακτική δύναμη πυρός και προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα καθώς και συστήματα εγκλωβισμού στόχων από μεγάλη απόσπαση. Την ίδια ώρα το τρίτο F-16 Viper ετοιμάστηκε και πέταξε στη «φωλιά» του στην 115 Πτέρυγα Μάχης στην Σούδα, αυξάνοντας στο μέγιστο την αποτρεπτική δύναμη της Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία διαθέτει πλέον τα πιο σύγχρονα μαχητικά στην περιοχή. *** Παράταξη… απορριμματοφόρων για τον Αμερικανό δήμαρχο Όσοι πέρασαν χθες από την πλατεία Κοτζιά είδαν ένα περίεργο θέαμα (που καμία σχέση είχε με την χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο Δήμος Αθηναίων). Όλα τα απορριμματοφόρα βρέθηκαν σε στρατιωτική παράταξη. Μαζί με αυτά και τα πλυστικά και οι «σκούπες». Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης περίμενε με τα απορριμματοφόρα παρατεταμένα για να υποδεχθεί τον Νεοϋορκέζο ομόλογο του Έρικ Άνταμ. Όπως είπε, ο Αμερικανός του είχε ζητήσει να του δείξει τα μηχανήματα με τα οποία καθαρίζει την πόλη αλλά και την ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής και αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων στις γειτονιές. Ο κ. Άνταμ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για δυο μικρά αμαξίδια με διπλή βούρτσα μπροστά καθώς και για ένα πλυστικό που σαπουνίζει και ξεπλένει όπως και για άλλα μέσα που χρησιμοποιούν οι οδοκαθαριστές. Η πρώτη σχετική συζήτηση μεταξύ τους είχε γίνει προ διμήνου στη Νέα Υόρκη και ο κ. Άνταμ ήταν εκείνος που είχε ζητήσει να δει τον τρόπο λειτουργίας και αποτελεσματικότητας του Δήμου Αθηναίων . Κατά τα αλλά ο Αφροαμερικανός δήμαρχος είναι ένας τύπος με άψογο στυλ, γυμνασμένος, με σκουλαρίκι στο αριστερό αυτί και πάνω από όλα έδειχνε ψύχραιμος. *** Με το ταξίμετρο να φθάνει στον… Θεό Τόσες προσπάθειες γίνονται για να αναδειχθεί η χώρα μας ως κορυφαίος τουριστικός προορισμός και να παραταθεί η τουριστική περίοδος και υπάρχουν ορισμένοι που κάνουν ότι μπορούν για να αμαυρώσουν την εικόνα της. Για παράδειγμα τον γύρο του Διαδικτύου κάνει μια ανάρτηση τουρίστα, ο οποίος πήρε ταξί από Μοναστηράκι και για μια διαδρομή μόλις 2 λεπτών με τα πόδια (αλλά αυτό δεν το γνώριζε) ο οδηγός του ταξί την έκανε 14 λεπτά οδηγώντας, με το ταξίμετρο να φθάνει στον… Θεό. Κρίμα και πάλι κρίμα. *** Και στο ΚΚΕ «μυρίζουν» εκλογές Έχουν “μυρίσει” εκλογές κι αυτό αποτυπώνεται ήδη στο πρόγραμμα των πολιτικών αρχηγών. Για παράδειγμα ο Γραμματέας του ΚΚΕ έχει ξεκινήσει με τα γεμάτα τις περιοδείες και τις συγκεντρώσεις. Μέσα σε μια βδομάδα μίλησε στη Νέα Ιωνία, τη Χαλκίδα, τη Λαμία και τη Λάρισα, από τις οποίες “αλιεύονται” δύο θέματα. Το πρώτο. Στη Νέα Ιωνία ο κ. Κουτσούμπας αναφερόμενος στις πρόσφατες υποθέσεις σχετικά με τους πλειστηριασμούς και την “εταιρεία διαχείρισης” του βουλευτή Πάτση, έδωσε -με τις γνωστές του ατάκες- ένα εναλλακτικού τύπου εκλογικού δίλημμα. Είπε συγκεκριμένα: “Τι θέλουν (οι εργαζόμενοι και οι λαϊκές οικογένειες); Περισσότερους Κατσώτηδες ή περισσότερους Πάτσηδες; Με το λαό ή με τα αρπαχτικά της περιουσίας του; Αυτά είναι τα μοναδικά ουσιαστικά διλήμματα σήμερα για όλες τις λαϊκές οικογένειες”, αποσπώντας όπως μαθαίνω χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους. Θυμίζω ότι ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρ. Κατσώτης είχε μια …έντονη “στιχομυθία” με το δικαστικό επιμελητή που επέβλεπε τον πλειστηριασμό σε βάρος της δημοσιογράφου χαμηλοσυνταξιούχου στου Ζωγράφου. Και το δεύτερο, ο Κουτσούμπας στη Λαμία ξεκίνησε την ομιλία του με το “συμπατριώτες”, αφού είναι η πόλη καταγωγής του. Οπότε δε νομίζω να θεωρηθεί έκπληξη αν τοποθετηθεί εκεί υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές. *** Τα αιγυπτιακά F-16 φτερό με φτερό με τα ελληνικά F-16 To πολύ καλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας-Αιγύπτου που έχει προκαλέσει «πονοκέφαλο» στην Τουρκία επιβεβαιώνει η άσκηση «ΜIΝΑ ΙΙ» που διεξήχθη από την Κυριακή έως την Τρίτη στην ευρύτερη περιοχή του FIR Καΐρου, με την συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών από τις δύο χώρες. Η Διμερής Αεροπορική Άσκηση Ελλάδας και Αιγύπτου εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ ως προς τις διεθνείς συνεργασίες των Ενόπλων Δυνάμεων για την ενδυνάμωση της συνέργειας και την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας των συμμετεχουσών Χωρών, όπως και στο Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδος και Αιγύπτου για το 2022 και αποσκοπούσε στην εξάσκηση των συμμετεχόντων σε σύνθετες Αεροπορικές Επιχειρήσεις (Composite Air Operations – COMAO). *** Ο Πρωθυπουργός στους μποτιλιαρισμένους δρόμους του Λονδίνου Καθόλου δεν αρέσουν στον Πρωθυπουργό οι… ασυνεπείς. Αυτοί που δεν φτάνουν στην ώρα τους, αυτοί που βρίσκουν ένα σωρό δικαιολογίες για την καθυστέρησή τους. Τι γίνεται όμως τώρα που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα στους δρόμους του Λονδίνου με τον Πρωθυπουργό να έχει απανωτά ραντεβού (ανάμεσά τους και αυτό με τον βασιλιά Κάρολο) και να θέλει να είναι σε όλα συνεπής; Όντως η κίνηση στους δρόμους του Λονδίνου είναι απελπιστική, αλλά ο Πρωθυπουργός φρόντισε να πηγαίνει στην ώρα του. Πώς; Του διέθεσαν οι βρετανοί συνοδευτικά (μοτοσικλετιστή και περιπολικό) που άνοιγε τον δρόμο και έτσι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα στην ώρα άφιξης των ραντεβού του.