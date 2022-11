Η υπόθεση με τις απαράδεκτες φωτογραφίες μικρών παιδιών με σαδομαζοχιστικά αξεσουάρ έχει ήδη φέρει ανυπολόγιστες ζημιές στην Balenciaga.

Η εταιρεία μπορεί να ζήτησε συγγνώμη αλλά δεν έπεισε τους πιστούς θαυμαστές της.

Τα social media έχουν γεμίσει τις τελευταίες μέρες με βίντεο και φωτογραφίες από σκισμένα παπούτσια, ξεχειλωμένα φορέματα και καμένες τσάντες όλα με το σήμα του πολυτελούς οίκου.

Η απαίτηση #cancelBalenciaga φιγουράρει στις πρώτες θέσεις σε Twitter και TikTok και οι αντιδράσεις δεν έχουν τέλος.

#cancelbalenciaga is not about fashion, art or creative expression. It’s not about politics. It’s not about money. It’s not about fame. IT IS ABOUT PROTECTING OUR CHILDREN. How can you be silent? Use your voice and platform to demand action! @taylorswift13 @Oprah @MichelleObama

— Anne Genevieve Gallivan Templeton (@annegenevievegt) November 30, 2022