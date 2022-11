Ντάλας: Αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα

Αεροπλάνα συγκρούστηκαν στον αέρα στο Ντάλας των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Wings Over Dallas. Τα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media είναι πραγματικά σοκαριστικά. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι τραυματίστηκαν ή αν υπάρχουν νεκροί.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι τα συντρίμμια των αεροσκαφών στον αυτοκινητόδρομο 67 στο Τέξας.

Το ένα αεροπλάνο που συγκρούστηκε ήταν Boeing B-17 και το άλλο Bell P-63 Kingcobra. Σύμφωνα με αναφορές, μετά τη σύγκρουση η εκδήλωση διακόπηκε.

🚨#UPDATE: A Boeing B-17 Flying Fortress and a Bell P-63 Kingcobra collided and crashed at the Wings Over Dallas Airshow At this time, it is unknown how many people were on both aircraft but officials say the rest of the air show has been suspended pic.twitter.com/A5pDt056w1

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 12, 2022