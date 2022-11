Σοκ στη Σενεγάλη: Εκτός Μουντιάλ ο Μανέ

Η αγωνία στο στρατόπεδο της Σενεγάλης ήταν πολύ μεγάλη όταν είδαν τον Σαντιό Μανέ να αποχωρεί με ενοχλήσεις από την αναμέτρηση της Μπάγερν με τη Βέρντερ Βρέμης.

Ο τραυματισμός εν τελεί αποδείχθηκε και μοιραίος. Ο σούπερ σταρ των Βαυαρών και της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στα γήπεδα του Κατάρ για να βοηθήσει την ομάδα του.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα η «L’ Equipe», παρότι οι πρώτες εκτιμήσεις δεν έδειχναν κάτι σοβαρό, ο Μανέ φέρεται να έχει υποστεί μια βαριά θλάση η οποία θα τον αφήσει εκτός αγωνιστικών χωρων για έναν μήνα τουλάχιστον.

Ένα τεράστιο πλήγμα για τη Σενεγάλη αλλά και τη διοργάνωση γενικότερα…

Sadio Mané will miss the World Cup after picking up an injury during Bayern’s game on Tuesday, reports @lequipe 💔 pic.twitter.com/maJr8p8OMG

— B/R Football (@brfootball) November 9, 2022