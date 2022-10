Εκτός Μουντιάλ ο Ντε Χέα

Ο προπονητής της εθνικής Ισπανίας, Λουίς Ενρίκε, αποφάσισε να αφήσει εκτός προεπιλογής για το Μουντιάλ του Κατάρ, τον Νταβίντ Ντε Χέα.

Αντί του 31χρονου, στην προεπιλογή βρίσκονται οι Κέπα (Τσέλσι), Σιμόν (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Σάντσεζ (Μπράιτον), Σόρια (Χετάφε) και Ράγια (Μπρέντφορντ).

Ο βασικός γκολκίπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αγωνίζεται με το εθνόσημο από το 2014, έχοντας συμμετάσχει σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις έκτοτε με τη «Φούρια Ρόχα», με 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Αυτή είναι η μία από τις δύο εκπλήξεις της αποστολής του Ενρίκε, καθώς σε αυτήν αναμένεται να βρεθεί κανονικά ο Σέρχιο Ράμος, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε για αρκετό διάστημα σε παρατεταμένο ντεφορμάρισμα.

David de Gea ‘left out’ of Spain’s 55-man provisional World Cup squad that includes five goalkeepers. pic.twitter.com/U0MP3btSFw

— SPORTbible (@sportbible) October 28, 2022