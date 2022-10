Την ήττα από τον Δανό Χόλγκερ Ρουν με 2-0 σετ (6-4/6-4) στον τελικό του τουρνουά της Στοκχόλμης γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Το Νο. 27 της Παγκόσμιας κατάταξης κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο απέναντι στον Έλληνα τενίστα, στην πρωτεύουσα της Σουηδίας, που στόχευε τον 10ο τίτλο της καριέρας του.

Δεν βρέθηκε στην καλύτερή του μέρα ο Έλληνας πρωταθλητής που δέχτηκε από ένα break σε κάθε σετ και δεν μπόρεσε να απαντήσει.

Αυτός ήταν ο δεύτερος τίτλος του Δανού για φέτος, ενώ ήταν ο πέμπτος χαμένος τελικός του Τσιτσιπά για το 2022. Ο Ρουν ξεκίνησε δυνατά την αναμέτρηση και έκανε νωρίς το break στο σερβίς του Τσιτσιπά καταφέρνοντας να προηγηθεί με 2-1.

Ο Στεφ προσπάθησε να απαντήσει, δεν μπόρεσε ωστόσο να βρει λύσεις απέναντι στα πολύ καλά χτυπήματα του αντιπάλου του, ενώ δεν δούλεψε και το backhand του στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Το δεύτερο σετ είχε σχεδόν την ίδια εικόνα με το πρώτο, με τον Δανό να κάνει και πάλι break νωρίς, ενώ βρέθηκε να χάνει με 40-0 στο 3ο game. Ο Τσιτσιπάς έφτασε κοντά στο να απαντήσει κι ενώ είχε την ευκαιρία του δεν μπόρεσε να πάρει πίσω το break και να ξαναμπεί στη διεκδίκηση του σετ και του τελικού.

Ο Ρουν σέρβιρε καλά, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Στέφανου και άντεξε μέχρι το τέλος για να πανηγυρίσει τον τίτλο στη Σουηδία.

Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη του Ρουν επί του Τσιτσιπά σε δύο αναμετρήσεις, μετά από αυτή στη φάση των «16» του φετινού Ρολάν Γκαρός.

The GREAT Dane! 💪

@holgerrune2003 defeats Stefanos Tsitsipas 6-4 6-4 for the second ATP title of his career!@sthlm_open | #StockholmOpen pic.twitter.com/9sZZwTB3NM

— ATP Tour (@atptour) October 23, 2022

Περισσότερα σε λίγο…