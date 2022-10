Ημιτελικά και φουλ για… κούπα ο Τσιτσιπάς (2-0)

Το σερί του Στέφανου Τσιτσιπά απέναντι στον Μίκαελ Υμερ συνεχίστηκε, με τον Ελληνα τενίστα να επικρατεί του Σουηδού με 2-0 σετ (7-5, 6-3) και να προκρίνεται στα ημιτελικά του τουρνουά τένις που γίνεται στη Στοκχόλμη.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε το 5X5 απέναντι στον Σουηδό, με τον Μίκαελ μάλιστα να μην έχει κερδίσει ούτε ένα σετ στα πέντε παιχνίδια που έχουν δώσει οι δύο τενίστες.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στον Υμερ και προκρίθηκε στα ημιτελικά της σουηδικής διοργάνωσης, με τον Ελληνα τενίστα να στοχεύει πλέον στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Αξιζει να σημειώσουμε ότι το τουρνουά της Στοκχόλμης ήταν το πρώτο επιπέδου ATP που κατέκτησε στην καριέρα του (2018).

Ο Στέφανος ξεκίνησε εξαιρετικά το παιχνίδι και με μπρέικ στο 4ο game προηγήθηκε με 3-1. Λίγο αργότερα έφτασε στο 5-2 και μια… ανάσα από το 1-0. Σε εκείνο το σημείο, όμως, ο Μίκαελ Υμερ αντέδρασε και παίρνοντας τρία σερί games ισοφάρισε σε 5-5. Ο Τσιτσιπάς έμεινε ψύχραιμος και κρατώντας το σερβίς του προηγήθηκε με 6-5, προτού κάνει νέο μπρέικ για το 7-5 και το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Με την ψυχολογία στα ύψη, ο Ελληνας τενίστας μπήκε δυνατά στο δεύτερο σετ και προηγήθηκε με 3-0. Ο Σουηδός μείωσε σε 4-2 και 5-3, αλλά ο συμπατριώτης έφτασε με… μαθηματική ακρίβεια στο 6-3 και στο 2-0, παίρνοντας το εισιτήριο για την 4άδα.

Αυτή ήταν η 55η νίκη του Στέφανου στη φετινή σεζόν, ενώ στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Φράνσις Τιαφό – Εμιλ Ρουουσουβουόρι.

Semi-Final Ticket = Booked ✅@steftsitsipas confirms his place in Saturday’s semi-finals with a 7-5 6-3 win over Ymer@sthlm_open #StockholmOpen pic.twitter.com/rV3fDDE9Ph

— Tennis TV (@TennisTV) October 21, 2022