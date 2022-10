Τουλάχιστον 25 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι 28 τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε χθες Παρασκευή σε ανθρακωρυχείο της βορειοδυτικής Τουρκίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Υγείας Φαχετίν Κοτζά.

Άλλοι 11 εργάτες νοσηλεύονται τραυματισμένοι, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστος ο αριθμός των εγκλωβισμένων στις στοές του ορυχείου.

Εκτιμάται ότι περίπου 110 εργάτες βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη.

Scores of miners trapped underground in #Turkish quarry blast

The explosion occurred 300m below ground at the #Amasra coal mine, the local governor’s office said.

At least 87 people are said to be trapped after the blast #Türkiye #Breaking 📹@dailyaz1https://t.co/CWthKnM3RU pic.twitter.com/bmMpVlND4D

