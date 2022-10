Ρωσία: Ράπερ αυτοκτόνησε για να αποφύγει την επιστράτευση

Τέλος στη ζωή του έβαλε ένας 27χρονος Ρώσος ράπερ, ο οποίος δεν ήθελε να πάει να πολεμήσει στον πόλεμο του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει η New York Post, ο ράπερ ονόματι Ιβάν είχε πει πριν βάλει τέλος στη ζωή του πως «δεν είναι έτοιμος να σκοτώσει για κανένα ιδανικό».

Σύμφωνα με το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο 93.ru, ο Ιβάν Βιτάλιεβιτς Πετούνιν (Ivan Vitalievich Petunin), γνωστός και με το καλλιτεχνικό όνομα «Walkie», βρέθηκε νεκρός την Παρασκευή, αφού πήδηξε από διαμέρισμα πολυκατοικίας στην πόλη Κρασνοντάρ.

Τοπικά μέσα ανέφεραν πως ο Πετούνιν αυτοκτόνησε πηδώντας από τον 10ο όροφο.

Πριν τη «βουτιά» θανάτου του, ο ράπερ είχε βιντεοσκοπήσει τον εαυτό του να στέλνει ένα σπαραχτικό μήνυμα, το οποίο δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Telegram.

«Εάν βλέπετε αυτό το βίντεο, τότε δεν είμαι πια στη ζωή», εμφανίζεται να λέει στα ρωσικά ο 27χρονος, στη μεταφρασμένη εκδοχή του κλιπ διάρκειας 2 λεπτών και 16 δευτερολέπτων που δημοσίευσε το TMZ.

«Δεν μπορώ και δεν θέλω να βάλω στην ψυχή μου την αμαρτία του φόνου. Δεν είμαι έτοιμος να σκοτώσω για κανένα ιδανικό. Ο φόνος είτε στο πλαίσιο του πολέμου είτε εκτός είναι κάτι που δεν μπορώ να κάνω», συνέχισε.

«Πιστεύω ότι η μερική επιστράτευση θα γίνει ολική σε λίγες μέρες», είπε ο Πετούνιν, αναφερόμενος στην πρόσφατη ενίσχυση των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίο αποκάλεσε «μανιακό». «Συγγνώμη αγαπημένοι μου, αλλά κάποιες φορές πρέπει να πεθάνεις για τις αρχές σου», συνέχισε στο τραγικό του μήνυμα.

«Η τελευταία μου απόφαση είναι ακριβώς πώς θα πεθάνω», συνέχισε, με εμφανή τη συναισθηματική φόρτιση στην έκφραση του προσώπου του.

Ο Walkie είχε σχεδόν 40.000 μηνιαίους ακροατές στο Spotify και το τραγούδι του «Neurotoxin» («Νευροτοξίνη») είχε σχεδόν 2 εκατομμύρια streams. Σύμφωνα με τη σελίδα του στο Bandcamp, ο νεαρός καλλιτέχνης παρήγαγε μουσική ήδη από το 2013.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Πετούνιν είχε υπηρετήσει στο παρελθόν στον στρατό και είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρείο.

Σε μια επιστολή προς την κοπέλα του, ο Πετούνιν είχε γράψει ότι, λόγω των στημένων ρωσικών «δημοψηφισμάτων» που οδήγησαν στην προσάρτηση τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας την περασμένη εβδομάδα, «όλοι θα καταλήξουν στην πρώτη γραμμή». «Άνθρωποι με ψυχοκοινωνικές παθήσεις χειρότερες ακόμη και από τις δικές μου στέλνονται ήδη εκεί χωρίς κανένα δισταγμό», ανέφερε.

