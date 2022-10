Platforms Project: Ενα σπουδαίο εικαστικό γεγονός, γιορτάζει 10 χρόνια παρουσίας

Το Platforms Project, το πιο ζωντανό και avant-garde εικαστικό γεγονός, γιορτάζει τα δέκα χρόνια παρουσίασης του με τη μεγαλύτερη εικαστική διοργάνωση στην έως τώρα ιστορία του και ένα πολύπλευρο παράλληλο πρόγραμμα ομιλιών, ημερίδων, βίντεο, προγραμμάτων για παιδιά, περφόρμανς, workshops και πάρτι.

To Platforms Project 2022 – Independent Art Fair συμπληρώνει φέτος τα 10 χρόνια σταθερής παρουσίασης του και θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 16 Οκτωβρίου 2022 στον Εκθεσιακό χώρο «Νίκος Κεσσανλής» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Πειραιώς 256, TK 182 35 Αγ. Ιωάννης Ρέντης).

Ως κατεξοχήν φυτώριο νέων καλλιτεχνών, όπου ο πειραματισμός, η έρευνα αλλά και η διαμόρφωση καλλιτεχνικής ταυτότητας είναι συνεχές ζητούμενο, ο εκθεσιακός χώρος της ΑΣΚΤ αποτελεί, την ιδανική επιλογή για το Platforms Project.

Στη διεύθυνση του πρότζεκτ είναι η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Αργυρού. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του Platforms Project 2022 έχει η Άρτεμις Ποταμιάνου.

To Platforms Project αποτελεί μία διεθνή έκθεση που έχει πάντα ως στόχο την παρουσίαση της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής σκηνής όπως αυτή εκφράζεται μέσα από ομαδικές πρωτοβουλίες Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, που δρουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. To Platforms Project συμβάλει σταθερά στην αναζήτηση λύσεων σε σύγχρονα εικαστικά και θεωρητικά ερωτήματα που τίθενται διεθνώς και την ενδεικτική χαρτογράφηση της εικαστικής δράσης, όπως αυτή παράγεται σήμερα στις εικαστικές ομάδες-πλατφόρμες.

Για δέκα χρόνια το Platforms Project έδωσε την ευκαιρία σε εκατοντάδες πλατφόρμες και χιλιάδες καλλιτέχνες από 39 χώρες να παρουσιάσουν το έργο τους χωρίς κανένα περιορισμό πέρα από την φαντασία και την δημιουργικότητα τους. Το Platforms Project αποτέλεσε πολλές φορές το κίνητρο και την αφορμή ώστε καλλιτέχνες να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν νέες ομάδες, πλατφόρμες να ενωθούν και να συγχωνευτούν, να ανταλλάξουν καλλιτέχνες και πρότζεκτ. Εκατοντάδες ανταλλαγές εκθέσεων πραγματοποιήθηκαν, δίαυλοι διαλόγου πάνω στην τέχνη δημιουργήθηκαν και χιλιάδες θεατές είχαν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στη σύγχρονη τέχνη.

Το Platforms Project 2022 παρουσιάζει πλατφόρμες από 26 χώρες (ΗΠΑ, Κύπρος, Ελλάδα, Καναδάς, Ολλανδία, Γαλλία, Μεξικό, Βενεζουέλα, Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, Αιθιοπία, Ρωσία, Τουρκία, Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Σουηδία, Βέλγιο, Δανία, Ελβετία, Πολωνία, Ουκρανία, Αυστραλία), έχοντας δεχθεί εκατοντάδες αιτήσεις μετά το ανοικτό διαδικτυακό του κάλεσμα.

Στο Platforms Project 2022 θα συμμετέχουν 62 πλατφόρμες με περισσότερους από 900 καλλιτέχνες επεκτείνοντας το παγκόσμιο δίκτυο που οικοδομείται και επικοινωνεί τα τελευταία δέκα χρόνια μέσω του Platforms Project:

AC Institute + AC Books (ΗΠΑ), ACEY Europe (Κύπρος, Ελλάδα), άμετρον [art space] | ametron [art space] (Ελλάδα), AMV (Καναδάς), Antennes Art Collective (Ελλάδα), ArtCode (Ελλάδα), artplatform |elsewhere (Ολλανδία), ASSOCIATION THÉÂTRE DIONYSOS & APOLLON (Ελλάδα, Γαλλία, Καναδάς, HΠΑ, Μεξικό, Βενεζουέλα, Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, Αιθιοπία, Ρωσία, Τουρκία, Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία), ATHENS STREET ART FESTIVAL (Ελλάδα), Αυτοβιογραφικά Συστήματα | Autobiographical Systems (Ελλάδα), berlinerpool (Γερμανία), Binary art group (Κύπρος), Bureau d’Art et de Recherche Roubaix (Γαλλία), Cable Depot (Ηνωμένο Βασίλειο), CUBE ART EDITIONS (Ελλάδα), Darling Pearls & Co (Ηνωμένο Βασίλειο), DAS ESSZIMMER – space for art+ (Γερμανία), ΔΙΠΟΛΑ | DIPOLA (Ελλάδα), Dogma Athens (Ελλάδα), Eco Flaneur (Ελλάδα), Ed video (Καναδάς), EN FLO (Ελλάδα), EULENGASSE (Γερμανία), EX-MÊKH (Ολλανδία), flat1_offspace (Αυστρία), fragment S (Σουηδία), Fragments of truth (Ελλάδα), GREYLIGHT PROJECTS (Ολλανδία, Βέλγιο), GROPIUS LOUNGE (Ελλάδα), H-M-S (Ηνωμένο Βασίλειο), ID:I GALLERI (Σουηδία), IFAC arts (ΗΠΑ, Ελλάδα), IN VIVO (Ελλάδα), Ins All (Αυστρία), Ινστιτούτο Μεσογειακής Κουλτούρας | Institute of the Mediterranean Culture (Ελλάδα), intermission museum of art (ΗΠΑ, Ολλανδία), JAW (Ηνωμένο Βασίλειο), ΚαλλιέργειαΚαλλιέργεια | CultivationCultivation (Ελλάδα, Δανία), La Scala Trun (Ελβετία), LELE ART SPACE (Πολωνία), METAPOLIS (Ελλάδα), ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ | META-FRASTES (Ελλάδα), Mnky Bizz Group (ΗΠΑ), Museum of Forgetting (Swe) TILT platform (GR) MAMA contemporary (CY) (Σουηδία, Ελλάδα, Κύπρος), ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ | ORIZONTAS GEGONOTON (Ελλάδα), personal identity (Ελλάδα), POW WOW (Ελλάδα), Project 2 (Ελλάδα), Rhythm Section (Γερμανία, Μ. Βρετανία, Ουκρανία), Sans Titre, Tourcoing (Γαλλία), SCOTTY (Γερμανία), Sthlm2 (Σουηδία), Straße der kollektiven Kunst (Ολλανδία), Supercluster (Βέλγιο, Αυστραλία), SYNERGIA 22 (Ελλάδα), Τεχνοπαίγνιον art group | Tehnopaignion art group (Ελλάδα), The Red Boat Projects (Ελλάδα), The School of Environmental Sciences – Artist Residency Program (Καναδάς), >top Transdisciplinary Project Space (Γερμανία), Topp & Dubio (Ολλανδία), WEDO (Ελλάδα), Window of FAME (Ελβετία)

Στη φετινή διοργάνωση, το παράλληλο πρόγραμμα είναι ακόμη πιο διευρυμένο, με δύο παράλληλες εκθέσεις.

Η ομαδική έκθεση “Boundless Borders” σε επιμέλεια της Weronika Bela στο Metaphor Athens (Δορυλαίου 10, Αθήνα, 115 21) θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 14/10/22 με έργα καλλιτεχνών του αυτοδιαχειριζόμενου πειραματικού εκθεσιακού χώρου ID:Ι Galleri της Στοκχόλμης, Σουηδίας, που φέτος γιορτάζει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και μετέχει στο βασικό πρόγραμμα του Platforms Project. Στα εγκαίνια της έκθεσης θα υπάρχει DJ set.

Το Σάββατο 15/10/22 θα εγκαινιαστεί η ομαδική έκθεση “The October Show” με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες στο IFAC Athens (Γαλαξία 11, Αθήνα, 117 45) και την ίδια βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο χώρο το “The October Surprise Party” με Τέχνη, Dj set, μουσική και περφόρμανς.

Στο Platforms Project 2022 θα πραγματοποιηθούν 16 ομιλίες με συμμετέχοντες ιστορικούς, θεωρητικούς και κριτικούς τέχνης, ακαδημαϊκούς, διευθυντές μουσείων, καλλιτέχνες, επιμελητές, καθώς επίσης και δύο ημερίδες, την ημερίδα της AICA Hellas με θέμα «Η κριτική της τέχνης στην Ελλάδα σήμερα και η αναπροσαρμογή στις νέες συνθήκες» και την ημερίδα που διοργανώνεται από το www.dreamideamachine.com & The Red Boat Projects με θέμα “H γυναίκα στην Τέχνη και την κοινωνία: σύνδεση και αλληλεπιδράσεις”.

Αναπόσπαστο κομμάτι του Platforms Project αποτελεί το παράλληλο πρόγραμμα Open Studios που για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά 14 εργαστήρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών ανοίγουν τις πόρτες τους και παρουσιάζουν έργα φοιτητών και ειδικά διαμορφωμένα πρότζεκτ.

Παράλληλα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Platforms Project for All 2022, σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 4 έως 16 χρονών από την ολλανδική πλατφόρμα EX-MÊKH και την εικαστικό και καθηγήτρια καλλιτεχνικών Ellen Rodenberg, θα εισαγάγει τα παιδιά στη σύγχρονη τέχνη, τα οποία θα προσκληθούν κατά τη διάρκεια του Platforms Project να συμμετάσχουν, δημιουργώντας ένα δικό τους μίνι χώρο (μίνι περίπτερο-κύβο) με χαρτί, μολύβια, χρώματα, συρραπτικά ή κόλλα.

Οι 42 performances έχουν, και φέτος, τον δικό τους χώρο, όπου καθημερινά καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα παρουσιάζουν το έργο τους στον εκθεσιακό χώρο.

To Platforms Project είναι η μοναδική φουάρ που έχει πρόγραμμα ξεναγήσεων ώστε να έρθει το ευρύ κοινό κοντά στη σύγχρονη τέχνη και να γνωρίσουν τους δημιουργούς. Σημείο συνάντησης των ξεναγήσεων είναι η είσοδος του εκθεσιακού χώρου «Νίκος Κεσσανλής» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Ημέρες και ώρες ξεναγήσεων: Παρασκευή 14, Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022: 13:00, 15:00, 17:00, 19:00).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΕΛΕΣΕΩΝ – PERFORMANCES :

Πέμπτη 13 Οκτωβρίου

16:00 – 22:00, Théâtre Dionysos et Apollon (22), “I. Prolog”, συνεχόμενες περφόρμανς

18:00 – 18:20, SYNERGIA 22 (51), “ShadowsForRest”, Βιλελμίνη Ανδριώτη, Θάνος Δεσποτόπουλος, περφόρμανς: 20’

18:00 – 18:45, ACEY Europe (38), “Πετρόσουπα”, Λία Λαπίθη, περφόρμανς : 45′

18:30 – 18:45, Sans Titre, Tourcoing (11), «Paradoxical Disappearance», Adèle van Dist, περφόρμανς:15′

18:30 – 19:00, Ins All (34), “CLEANING”, Evelyn Papadopoulou, περφόρμανς: 30′

19:00 – 19:30, Rhythm Section (54), Ζωντανή Περφόρμανς Ζωγραφικής | Live Painting Performance, The Beautiful Formula Collective, περφόρμανς: 30′

19:00 – 22:30 Gropius Lounge (9), “Πλέκοντας γραβάτες”, Αποστόλης Φιλίππου, περφόρμανς: μακράς διαρκείας

19:30 – 19:50, Ινστιτούτο Μεσογειακής Κουλτούρας | Institute of the Mediterranean Culture (10), “Το Σπίτι της Μνήμης”, Νίκη Ζαχαρή, περφόρμανς: 20′

19:30 – 20:00, Rhythm Section (54), “Έδαφος”, Dmytro Goncharenko, περφόρμανς: 30′

20:00 – 21:00, POW WOW (8), “Το Ανθρώπινο Αντικείμενο”, Γρηγορία Βρυττιά, περφόρμανς: 60′

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου

15:00 – 21:00, Théâtre Dionysos et Apollon (22), “II. Rise”, συνεχόμενες περφόρμανς

17:00 – 17:25, Window of FAME (στο χώρο των TALKS), “THE DAILY BREEZE OF FREEDOM”, Marianne Mettler & Andrea Grieder, (Περφόρμανς Ποίησης από την Andrea Grieder & Ηχοτοπία από 1) Britta Liv Müller, freedom-truly 2) Riccarda Naef, op.REACTION II), περφόρμανς: 25′

17:00 – 18:10, Fragments of truth (21), “7 πιάτα της αγάπης”, Κλεώνη Μανουσάκη, περφόρμανς: 70′

18:00 – 18:30, Rhythm Section (54), “Έδαφος”, Dmytro Goncharenko, περφόρμανς: 30′

18:00 – 19:00, ID:I GALLERI (4), “Interdisciplinary Collaboration”, Μια ομιλία με τους καλλιτέχνες Gitte Eidslott και Moa Gustafsson Söndergaard συντονισμένη από την καλλιτέχνη και επιμελήτρια Weronika Bela, ομιλία: 60′

19:00 – 19:30, Rhythm Section (54), Ζωντανή Περφόρμανς Ζωγραφικής | Live Painting Performance, The Beautiful Formula Collective, περφόρμανς: 30′

19:30 – 19:50, Ινστιτούτο Μεσογειακής Κουλτούρας | Institute of the Mediterranean Culture (10), “Το Σπίτι της Μνήμης”, Νίκη Ζαχαρή, περφόρμανς: 20′

Σάββατο 15 Οκτωβρίου

12:30 – 12:50, Window of FAME (στο χώρο των TALKS), “THE DAILY BREEZE OF FREEDOM”, Marianne Mettler & Andrea Grieder, (Περφόρμανς Ποίησης από την Andrea Grieder & Ηχοτοπία από 1) Alicia Velázquez – Freedom of Skin, 2) Joëlle Bitton – Ailleurs), περφόρμανς: 20′

14:00 – 14:30, Rhythm Section (54), “Έδαφος”, Dmytro Goncharenko, περφόρμανς: 30′

15:00 – 21:00, Théâtre Dionysos et Apollon (22), “III. Climax”, συνεχόμενες περφόρμανς

16:00 – 16:15, Eco Flaneur (58), Δημόσιος διάλογος και παρουσίαση της δράσης μας, Σοφία Κυριακού, παρουσίαση: 5΄

16:00 – 16:15, Sans Titre, Tourcoing (11), «Paradoxical Disappearance», Adèle van Dist, περφόρμανς:15′

18:00 – 18.07, ArtCode (41), “Θυσία”, Σοφία Ανδρόνικος, περφόρμανς: 7′

18:00 – 18:20, SYNERGIA 22 (51), “ShadowsForRest”, Βιλελμίνη Ανδριώτη, Θάνος Δεσποτόπουλος, περφόρμανς: 20’

18:00 – 19:10, Fragments of truth (21), “7 πιάτα της αγάπης”, Κλεώνη Μανουσάκη, περφόρμανς: 70′

18:30 – 18:40, ΚαλλιέργειαΚαλλιέργεια | CultivationCultivation (49), “Περσεφόνη”, Στέλλα Τσουματίδου, περφόρμανς: 10΄

19.00 – 19:20, The Red Boat Projects (36), “Ψυχές στον χώρο”, Μαγδαληνή Παπανικολοπούλου, περφόρμανς: 20’

19:00 – 19:30, Rhythm Section (54), Ζωντανή Περφόρμανς Ζωγραφικής | Live Painting Performance, The Beautiful Formula Collective, περφόρμανς: 30′

19:30 – 19:50, Ινστιτούτο Μεσογειακής Κουλτούρας | Institute of the Mediterranean Culture (10), “Το Σπίτι της Μνήμης”, Νίκη Ζαχαρή, περφόρμανς: 20′

20:00 – 20:30, Rhythm Section (54), Ζωντανή Περφόρμανς Ζωγραφικής και Ήχου | Live Painting and Sound Performance, Rhythm Section, performance: 30′

20:00 – 21:00, POW WOW (8), “Το Ανθρώπινο Αντικείμενο”, Γρηγορία Βρυττιά, περφόρμανς: 60′

Κυριακή 16 Οκτωβρίου

12:00 – 12:30, Rhythm Section (54), Ζωντανή Περφόρμανς Ζωγραφικής και Ήχου | Live Painting and Sound Performance, Rhythm Section, performance: 30′

13:00 – 13:30, Rhythm Section (54), Ζωντανή Περφόρμανς Ζωγραφικής | Live Painting Performance, The Beautiful Formula Collective, περφόρμανς: 30′

14:00 – 14:30, H-M-S (12), “Telling Tales”, Jackie Berridge, Kerri Pratt, Cynthia Harrison Or, ομιλία: 30′

15:00 – 21:00, Théâtre Dionysos et Apollon (22), “IV. Achievement”, συνεχόμενες περφόρμανς

16:00 – 16:15, Sans Titre, Tourcoing (11), «Paradoxical Disappearance» Adèle van Dist, περφόρμανς:15′

17:00 – 17:30, Ins All (34), “CLEANING”, Evelyn Papadopoulou, περφόρμανς: 30’

17:30 – 17.37, ArtCode (41), “Θυσία”, Σοφία Ανδρόνικος, Περφόρμανς: 7′

17:30 – 18:00, Window of FAME (στο χώρο των TALKS), “THE DAILY BREEZE OF FREEDOM”, Marianne Mettler & Andrea Grieder, (Περφόρμανς Ποίησης από την Andrea Grieder & Ηχοτοπία από 1) Studio 7 – freedom laughs freely , 2) Andrea Grieder – The Department Store, 3) Marianne Mettler – Freedom at Emergency), περφόρμανς: 30′

18:00 – 18:20, SYNERGIA 22 (51), “ShadowsForRest”, Βιλελμίνη Ανδριώτη, Θάνος Δεσποτόπουλος, περφόρμανς: 20’

18:30 – 18:40, ΚαλλιέργειαΚαλλιέργεια | CultivationCultivation (49), “Περσεφόνη”, Στέλλα Τσουματίδου, περφόρμανς: 10΄

19:30 – 19:50, Ινστιτούτο Μεσογειακής Κουλτούρας | Institute of the Mediterranean Culture (10), “Το Σπίτι της Μνήμης”, Νίκη Ζαχαρή, περφόρμανς: 20′

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ:

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022:

15:00 – 16:00 «Σύγχρονες ματιές στον κόσμο του μοντερνιστή ζωγράφου Γιώργου Γουναρόπουλου»

Η συζήτηση διοργανώνεται από το Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου (Η ομιλία θα είναι στα ελληνικά)

Ομιλητές:

Νικόλας Σεφαδούρος (Stef), comic artist, εικονογράφος

Ειρήνη Καράγιαννη, μεσόφωνος

Ναταλία Γεράκη, φλαουτίστα

Κατερίνα Δαμβόγλου, ηθοποιός, σκηνοθέτης, Fly Theatre

Μπάμπης Αλεξιάδης, animator, εικονογράφος

Χρυσάνθη Μπαδέκα, χορογράφος, κινηματογραφίστρια, μοντέρ

Χριστίνα Σωτηροπούλου, σχεδιάστρια μόδας, ενδυματολόγος

Συντονισμός: Διονυσία Γιακουμή, Δρ Ιστορίας της τέχνης / Επιμελήτρια, Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου

16:15 – 16:45 «To Κουτί της Πανδώρας: Από το Μύθο στο Σήμερα»

(Η ομιλία θα είναι στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους)

ομιλητής:

Αλέξανδρος Βούτσας, Διδάσκων στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας-Εργαστήριο Φωτογραφίας, Φωτογράφος, Ιδρυτής της καλλιτεχνικής ομάδας ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ

17:00 – 17:25 “THE DAILY BREEZE OF FREEDOM”

Η περφόρμανς διοργανώνεται από τη Window of FAME

Marianne Mettler & Andrea Grieder, (Περφόρμανς Ποίησης από την Andrea Grieder & Ηχοτοπία από την Britta Liv Müller, freedom-truly και την Riccarda Naef, op.REACTION II)

17:30 – 18:30 «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ο Φώτης Καγγελάρης θα παρουσιάσει το βιβλίο του «ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΛΕΚΤΟΥ», Εκδόσεις Παπαζήση» (Οι ομιλίες θα είναι στα ελληνικά)

Ομιλίες – ομιλητές:

«Η τέχνη πέραν του ωραίου και του άσχημου. Ζητήματα για την τέχνη από τον Φώτη Καγγελάρη.»

Ομιλητής: Απόστολος Αποστόλου, Καθηγητής πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Επισκέπτης καθηγητής στα πανεπιστήμια Πάντοβα και Λουγκάνο

«Σχήματα λόγου, Σχήματα οπτικής παράστασης. Σχόλια για την οπτική κατανόηση και σύνθεση»

Ομιλητής: Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός – Ομότιμος Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ. Πολυτεχνείου

«Η δύναμη της εικόνας και η αποστολή της.»

Ομιλητής: Πάνος Χαραλάμπους, Καθηγητής Α.Σ.Κ.Τ.

18:30 – 20:30 ΗΜΕΡΙΔΑ: “H γυναίκα στην Τέχνη και την κοινωνία: σύνδεση και αλληλεπιδράσεις”

Η ημερίδα διοργανώνεται από το www . dreamideamachine . com & The Red Boat Projects

(Οι ομιλίες θα είναι στα ελληνικά και αγγλικά)

Ομιλητές:

Alison Whitmore, Εικαστικός, συμμετέχουσα στα Platforms Project

Άννα Παντελάκου, Ιστορικός Τέχνης & Θεωρητικός, Κοινωνική Ανθρωπολόγος (ΜΑ)

Νίκη Ρουμπάνη, Εικαστικός, Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Γυναικών Ευρώπης

Βιβή Περυσινάκη, Χρύσα Σκορδάκη, Εικαστικοί, Συντονίστριες της πλατφόρμας The Red Boat Projects

Έφη Μιχάλαρου, Δημοσιογράφος- Κριτικός Τέχνης & Επιμελήτρια Εκθέσεων, Μέλος της AICA Hellas

Συντονισμός: Έφη Μιχάλαρου, Δημοσιογράφος- Κριτικός Τέχνης & Επιμελήτρια Εκθέσεων, Μέλος της AICA Hellas

Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022:

12:30 – 12:50 “THE DAILY BREEZE OF FREEDOM”

Η περφόρμανς διοργανώνεται από τη Window of FAME

Marianne Mettler & Andrea Grieder, (Περφόρμανς Ποίησης από την Andrea Grieder & Ηχοτοπία από την Alicia Velázquez – Freedom of Skin και την Joëlle Bitton – Ailleurs)

14:00 – 19:30 Hμερίδα της AICA Hellas, «Η κριτική της τέχνης στην Ελλάδα σήμερα και η αναπροσαρμογή στις νέες συνθήκες »

(Οι ομιλίες θα είναι στα ελληνικά)

14:00 – 15:30 Πρώτη ενότητα: Η κριτική της τέχνης ως γραπτός λόγος και ως επιμέλεια (Μέρος 1ο)

Ομιλητές – προσκεκλημένοι:

Μαρία Μαραγκού, Κριτικός Τέχνης, Επιμελήτρια

Αθηνά Σχινά, Ιστορικός Τέχνης & Θεωρίας του Πολιτισμού (ΕΚΠΑ)

Λίνα Τσίκουτα-Δεμέζη, Δρ. Ιστορικός Τέχνης, Επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοθήκης,

Υπεύθυνη Συλλογών Μεταπολεμικής και Σύγχρονης Τέχνης

Ντένης Ζαχαρόπουλος, Ιστορικός και Κριτικός Τέχνης

Κατερίνα Κοσκινά, Ιστορικός Τέχνης, Μουσειολόγος, Επιμελήτρια εκθέσεων

Συντονισμός: Εμμανουήλ Μαυρομμάτης, Ομότιμος Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανερπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ταμίας της AICA Ελλάς

16:00 – 17:30 Δεύτερη ενότητα: Η κριτική της τέχνης ως γραπτός λόγος και ως επιμέλεια (Μέρος 2ο)

Ομιλητές – προσκεκλημένοι:

Δέσποινα Ζευκιλή, Κριτικός Τέχνης, Διευθύντρια Αθηνόραμα, Μέλος Προσωρινής Ακαδημίας Τεχνών

Παρή Σπίνου, Πολιτιστική συντάκτρια

Δημήτρης Τρίκας, Δημοσιογράφος, Μουσειολόγος

Άρτεμις Καρδουλάκη, Δημοσιογράφος, μέλος της AICA Ελλάς, ιδρύτρια της εικαστικής εφημερίδας «Τα Νέα της Τέχνης»

Ελπίδα Καραμπά, Θεωρητικός Τέχνης, Επιμελήτρια

Συντονισμός: Άρτεμις Ποταμιάνου, Εικαστικός, επιμελήτρια, Διευθύντρια Platform Project, Πρόεδρος AICA Hellas

18:00- 19:30 Τρίτη ενότητα: Αποκάλυψη και Ανία. Όταν η κριτική της τέχνης εξέρχεται στο μεταδιαδικτυακό σύμπαν (metaverse) για να κρίνει και να κριθεί

Ομιλητές – προσκεκλημένοι:

Αλεξανδρα Κοροξενίδη, Ιστορικός Τέχνης, Αρχισυντάκτρια στο The Art Newspaper Greece, τεχνοκριτικός theartnewspaper.gr

Έφη Μιχάλαρου, Δημοσιογράφος- Κριτικός Τέχνης & Επιμελήτρια Εκθέσεων, Μέλος της AICA Hellas

Κωστής Σταφυλάκης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΚΤ, Θεωρητικός Τέχνης

Γιάννης Τζιμούρτας, Εκδότης ART22

Δημήτρης Σαραφιανός, Νομικός, Κριτικός Τέχνης και Διευθυντής Λόφος Art Center

Βασίλης Ντούπας, Επιμελητής εκθέσεων, κριτικός ΟΖΟΝ

Συντονισμός: Φαίη Τζανετουλάκου, Γενική Γραμματέας AICA Hellas, Arts Editor Culturenow

Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022:

14:30 – 15:30 «Φαγητό και τέχνη, πρώτες ανάγκες του ανθρώπου»

Η συζήτηση διοργανώνεται από τη Fragments of truth (Η ομιλία θα είναι στα ελληνικά)

Ομιλητές:

Λουϊζα Καραπιδάκη, ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια της Πλατφόρμας Fragments of truth

Νίκος Μαστροπαύλος, δημοσιογράφος, ερευνητής του Πολιτισμού, εκδότης του https://eudemonia.gr/

16:00 – 17:00 “Art & Labour” | “Τέχνη & Εργασία”

Η συνέντευξη-ομιλία διοργανώνεται από τη CABLE DEPOT (Ομιλία στα Αγγλικά)

Ομιλητές:

Victoria Rance

Cole Pemberton

Συντονισμός: Ελένη Ζερβού

17:30 – 18:00 “THE DAILY BREEZE OF FREEDOM”

Η περφόρμανς διοργανώνεται από τη Window of FAME

Marianne Mettler & Andrea Grieder, (Περφόρμανς Ποίησης από την Andrea Grieder & Ηχοτοπία από: 1. Studio 7 – freedom laughs freely , 2. Andrea Grieder – The Department Store, 3. Marianne Mettler – Freedom at Emergency)

18:00 – 19:00 «Το πορτραίτο του εγκεφάλου»

(Η παρουσίαση θα γίνει στα ελληνικά)

Ομιλητής:

Σταύρος Παναγιωτάκης

19:00 – 20:00 «Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες (2007 έως τώρα) : μια νομαδική διαδικασία καλλιτεχνικής πραγμάτωσης» (Ομιλία στα Αγγλικά)

Ομιλητές:

Γιάννης Ζιώγας, Ζωγράφος, Καθηγητής, ΤΕΕΤ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Geert Vermeire, επιμελητης, καλλιτέχνης και συγγραφέας, συνιδρυτής walk listen create και Supercluster

Φίλιππος Καλαμάρας, Γλύπτης, Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΕΤ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ:

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022:

18:00 – 19:00, ID:I GALLERI, “Interdisciplinary Collaboration”

Ομιλητές:

Gitte Eidslott, καλλιτέχνης

Moa Gustafsson Söndergaard, καλλιτέχνης

Συντονισμός: Weronika Bela, καλλιτέχνης και επιμελήτρια

Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022:

14:00 – 14:30, H-M-S, “Telling Tales”

Ομιλητές:

Jackie Berridge, καλλιτέχνης

Kerri Pratt, καλλιτέχνης

Cynthia Harrison Or, καλλιτέχνης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

PLATFORMS PROJECT ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Platforms Project for All 2022 είναι σχεδιασμένο για παιδιά από την oλλανδική πλατφόρμα EX-MÊKH και την εικαστικό και καθηγήτρια καλλιτεχνικών Ellen Rodenberg.

Το πρόγραμμα, αντλώντας έμπνευση από τον χωρικό σχεδιασμό της έκθεσης του Platforms Project, τον Πύργο της Βαβέλ και την ανακύκλωση νέων ιδεών, έχει στόχο να εισάγει τα παιδιά στη σύγχρονη τέχνη.

Ξεναγήσεις

Κατά τη διάρκεια του Platforms Project 2022 θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις για το φιλότεχνο κοινό. Σημείο συνάντησης των ξεναγήσεων είναι η είσοδος του εκθεσιακού χώρου «Νίκος Κεσσανλής» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Ημέρες και ώρες ξεναγήσεων:

Παρασκευή 14, Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022: 13:00, 15:00, 17:00, 19:00

OPEN STUDIOS

13 – 16 Οκτωβρίου | 13 – 16 of October :

Χώρος: Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα, Πειραιώς 265

Διάρκεια: 13 – 16.10.2022

Κατά την διάρκεια του Platforms Project εργαστήρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών θα παρουσιάσουν

έργα φοιτητών και ειδικά διαμορφωμένα πρότζεκτ. To Open Studios θα παρουσιαστεί για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ως παράλληλο πρότζεκτ του Platforms Project. Στο Open Studios συμμετέχουν τα εργαστήρια:

1o Εργαστήριο Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Εργαστηρίου: Άγγελος Αντωνόπουλος,Καθηγητής)

3o Εργαστήριο Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Εργαστηρίου: Μάριος Σπηλιόπουλος, Καθηγητής)

4o Εργαστήριο Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Εργαστηρίου: Γιάννης Κονταράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής)

6o Εργαστήριο Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Εργαστηρίου: Γιώργος Καζάζης, Καθηγητής)

7o Εργαστήριο Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Εργαστηρίου: Αριστοτέλης Τζάκος, Καθηγητής)

10o Εργαστήριο Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Εργαστηρίου: Παντελής Χανδρής, Αναπληρωτής Καθηγητής)

11o Εργαστήριο Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Εργαστηρίου: Βασίλης Βλασταράς, Αναπληρωτής Καθηγητής)

12o Εργαστήριο Ζωγραφικής και διευρυμένων εκφραστικών μορφών των εικαστικών τεχνών της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Εργαστηρίου: Poka-Yio (Πολύδωρος Καρυοφύλλης), Αναπληρωτής Καθηγητής)

13o Εργαστήριο Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Εργαστηρίου: Ερατώ Χατζησάββα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)

1o Εργαστήριο Γλυπτικής της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Εργαστηρίου: Νίκος Τρανός, Καθηγητής)

2o Εργαστήριο Γλυπτικής της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Εργαστηρίου: Νίκος Χαραλαμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής)

3o Εργαστήριο Γλυπτικής της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Εργαστηρίου: Ιωάννης Μελανίτης, Επίκουρος Καθηγητής)

Εργαστήριο Βιντεοτέχνης της ΑΣΚΤ (Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Βίκη Μπέτσου, Επίκουρη καθηγήτρια )

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ψηφιακές Μορφές Τέχνης” της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Μεταπτυχιακού: Γιώργος Χαρβαλιάς, Καθηγητής)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ωράριο Platforms Project 2022:

Άνοιγμα έκθεσης: Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 17.30 – 22.30

Διάρκεια Έκθεσης: Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022 έως Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022

Ώρες λειτουργίας: Πέμπτη 13 Οκτωβρίου, 17.30 – 22.30

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου έως Κυριακή 16 Οκτωβρίου, 12.00 – 21.00

Website: www.platformsproject.com

Φωτογραφικό υλικό Platforms Project 2022:

https://www.dropbox.com/sh/8a9agzvkag16sl5/AAD63gL1V0xLlf5BL0coz1yGa?dl=0

Πληροφορίες:

Άρτεμις Ποταμιάνου: τηλ.6937768769 / email: platformsproject@gmail.com

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού | τηλ. 6977 247725 | email: irini.lagourou@gmail.com