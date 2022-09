Στο πένθος έχει βυθιστεί το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ ενώ όπως ανακοίνωσαν τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ κήρυξε 10ημερο εθνικό πένθος.

Με την κωδική ονομασία «Γέφυρα του Λονδίνου», το σχέδιο για την κηδεία της βασίλισσας έχει προετοιμαστεί για χρόνια.

Ήδη έχουν τηρηθεί τα πρώτα βήματα του πρωτοκόλλου. Ο γραμματέας της βασίλισσας ενημέρωσε την πρωθυπουργό κι εκείνη το υπουργικό συμβούλιο. Η αναγγελία του θανάτου της Ελισάβετ θυροκολλήθηκε στο Παλάτι και η πρωθυπουργός της χώρας προχώρησε σε διάγγελμα με το οποίο ανακοίνωνε τον θάνατό της.

The formal announcement of the death of Queen Elizabeth, Britain’s longest-reigning monarch, was placed outside the gates of Holyrood Palace in Edinburgh, Scotland https://t.co/uXoeWmDuVI pic.twitter.com/ztosklxe0j

— Reuters (@Reuters) September 8, 2022