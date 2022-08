Οι συμμετέχοντες προχθές Κυριακή στο συλλαλητήριο «Λιτανεία για τη σωτηρία της Σερβίας», που είναι αφοσιωμένοι στις παραδοσιακές αξίες και εναντίον της προώθησης των δικαιωμάτων των LGBT και των παρελάσεων, πέρασαν από τους κεντρικούς δρόμους του Βελιγραδίου μία ημέρα μετά την ανακοίνωση ακύρωσης του Europride από τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η μυρωδιά του θυμιάματος και οι ήχοι των εκκλησιαστικών ύμνων σηματοδότησαν την έναρξη της συγκέντρωσης μπροστά από τον καθεδρικό ναό, στην πρωτεύουσα της Σερβίας.

Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα, κρατούσαν εικόνες και σταυρούς και ορισμένοι ακόμη και φωτογραφίες του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.



(Φωτογραφίες από danas.rs)

Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη υπαίθρια συγκέντρωση ομάδων και οργανώσεων που αντιτίθενται στη διεξαγωγή του Europride στο Βελιγράδι.

Πριν δύο εβδομάδες, στις 14 Αυγούστου, αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα της Σερβίας, με την υποστήριξη από ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τη σερβική ιστοσελίδα Danas, κατά τη διάρκεια της λιτανείας οι πολίτες υπέγραψαν αίτημα για την απαγόρευση της «Παρέλασης Υπερηφάνειας» μπροστά από τον Ναό του Αγίου Σάββα.

#NeverForget klero-nationalist are always together even if they fight against each other. Some think it’s paradox to have #PutinWarCriminal and Nazi Friend von IIWW, #Četnik Draža in the same crowd. But that is exactly what it is klero-national-fascisam. #Serbia #EuroPride2022 pic.twitter.com/V7JOnfgAQo

— chaspa (@chaspachaspo) August 29, 2022