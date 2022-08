Με Ίσνερ στα προημιτελικά του Σινσινάτι ο Τσιτσιπάς

Ο Τζον Ίσνερ θα βρεθεί στον δρόμο του Στέφανου Τσιτσιπά στα προημιτελικά του Cincinnati Masters.

Ο Αμερικανός επικράτησε με 2-1 του Σεμπάστιαν Κόρντα και εξασφάλισε την είσοδό του στους «8» της διοργάνωσης.

Ο Ελληνας πρωταθλητής γνωρίζει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει απέναντι στο Ν.50 της Παγκόσμιας κατάταξης. Οι δύο αθλητές έχουν αναμετρηθεί πολλές φορές και ο Τσιτσιπας του έχει πάρει τον «αέρα», καθώς μετράει τέσσερις διαδοχικές νίκες.

Final eight

Medvedev vs Fritz 🇺🇸

🇬🇷Tsitsipas vs Isner 🇺🇸

🇬🇧 Norrie vs Alcaraz 🇪🇸

🇨🇦 Auger-Aliassime vs Coric 🇭🇷#CincyTennis

