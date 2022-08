Σε κίνδυνο οι ζωές των προσφύγων στον Έβρο

Εφιάλτης δίχως τέλος για τους 39 πρόσφυγες στον Έβρο που πάνω από μία εβδομάδα παλεύουν να κρατηθούν στη ζωή σε μια νησίδα του ποταμού εκπλιπαρώντας για βοήθεια και διάσωση.

Με τις ανθρωπιστικές αξίες ωστόσο να βρίσκονται σε έλλειψη στην σύγχρονη Ευρώπη ήδη ένα μικρό παιδί έχασε τη ζωή του από τσίμπημα σκορπιού και ένα ακόμη χαροπαλεύει.

Η Ευρώπη πιστή στο ρόλο του Πόντιου Πιλάτου αλλά ταυτοχρόνως και μέγας κριτής των χωρών που σηκώνουν το βάρος του προσφυγικού παρακολουθεί Ελλάδα και Τουρκία να προσπαθούν να λύσουν τα «κληρονομικά» και τα «τίνος είναι η νησίδα» που δημιουργήθηκε λόγω ξηρασίας και για αυτό δεν έχει χαρτογραφηθεί -ένας από τους ισχυρισμούς που ειπώθηκαν- ενώ 39 άνθρωποι από τη Συρία διψούν, λιμοκτονούν, χαροπαλεύουν. Μεταξύ αυτών και παιδιά.

Η Ευρώπη κάνει συστάσεις, κριτική, και δίνει λεφτά για δομές και πάντα στο τέλος πέφτει από τα σύννεφα όταν οι δομές γίνονται αποθήκες ψυχών, όταν γίνονται καταγγελίες για επαναπροωθήσεις και κακή μεταχείριση προσφύγων και μεταναστών, όταν την κατηγορούν για παντελή έλλεψη σοβαρής και ουσιαστικής προσφυγικής και μεταναστευτικής πολιτικής.

Για να ξεπεράσουν τον σκόπελο του «no man’s land» φαίνεται ότι οι εξαθλιωμένοι Σύροι επιστράτευσαν όση δύναμη τους έχει απομείνει και μετακινήθηκαν σε έδαφος που είναι «με τη βούλα» ελληνικό.

Μέσω της πλατφόρμας του twitter ο δημοσιογράφος του Spiegel, Γιώργος Χρηστίδης, ενημερώνει πως η ομάδα των 39 εγκλωβισμένων Σύρων προσφύγων βρίσκεται πλέον σε 100% ελληνικά εδάφη, ενώ παραθέτει το ακριβές στίγμα των meta-data που προκύπτουν από τις φωτογραφίες που οι ίδιοι έχουν αποστείλει.

!! SOS Update #εβρος:

1/ The group of 39 Syrians at the islet is now 100% on Greek territory.

They crossed over to the Greek bank of the river today.

They are now at this location according to metadata from their photos. pic.twitter.com/9WEIwWJnuP

— Giorgos Christides (@g_christides) August 15, 2022