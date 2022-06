Ελλάδα, μια κινηματογραφική «μούσα»

Ένα από τα κοινά στοιχεία των ταινιών «Αλέξης Ζορμπάς», «Το παιδί και το δελφίνι», «Αμέρικα, Αμέρικα», «Ποτέ την Κυριακή» και «Φαίδρα», είναι ότι ναι μεν ως κινηματογραφικές παραγωγές έχουν αμερικανική ιθαγένεια, όμως η δημιουργία και ιστορία τους διακρίνεται από ελληνικό άρωμα. Οι ταινίες αυτές γυρίστηκαν με αμερικανικά κεφάλαια στην Ελλάδα και φυσικά δεν είναι οι μόνες.

Το ελληνικό τοπίο, τα ελληνικά νερά και ο καταγάλανος ελληνικός ουρανός έχουν φιλοξενήσει μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ καλύπτοντας όλα σχεδόν τα κινηματογραφικά είδη κατά την διάρκεια των επτά τελευταίων δεκαετιών. Τις επιτυχίες αυτής της συνεργασίας παρελθόντων ετών ανάμεσα στην Ελλάδα και το Χόλιγουντ, έρχεται να μας θυμίσει σήμερα η έκθεση «Ελλάδα, η μούσα του Hollywwod» που πραγματοποιείται στην Γκαλερί Κέννεντυ της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Μασσαλίας 22 του Κολωνακίου.

Πρόκειται για μια σύμπραξη των Hellenic American College/ Hellenic American University, της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και του Greek America Foundation, σε συνεργασία με το Film Archive and the Margaret Herrick Library of Motion Picture Arts and Sciences. Ιδιαίτερα σημαντική συνεργασία καθώς αυτή είναι η πρώτη φορά που η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, με άλλα λόγια ο οργανισμός που απονέμει κάθε χρόνο τα βραβεία Οσκαρ, συνεργάζεται με ελληνικό φορέα για την παρουσίαση τμήματος των αρχείων της στη χώρα μας.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης και ο σχεδιασμός για την φιλοξενία των φωτογραφιών, των αφισών αλλά και των οθονών όπου προβάλλονται στιγμιότυπα από απονομές των βραβείων Οσκαρ, χαρακτηρίζεται από λιτότητα και σεμνότητα. Δεν θα βρούμε τίποτα το εξεζητημένο, πουθενά υπερβολές, παντελής απουσία του ελληνικού κιτς. Κάνοντας έναν γύρο στην αίθουσα παίρνεις αυτό που χρειάζεσαι για το θέμα και τίποτα παραπάνω.

Το σπάνιο αυτό αρχειακό υλικό προέρχεται από την ιδιωτική συλλογή του ομογενούς Γκρέγκορι Πάπας και τι συλλογές της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. Επίσης στον χώρο φιλoξενούνται δυο κείμενα, επίσης αρκετά για να δώσουν στον επισκέπτη μια ιδέα της σημασίας του ρόλου που έπαιξαν κάποιοι Ελληνες στην ανάπτυξη του Χόλιγουντ ως ψυχαγωγικού επίκεντρου του κόσμου και μάλιστα από τα πρώτα χρόνια ύπαρξής του.

Ο κ. Τάσος Τζ. Λάγκος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ουόσινγκτον Henry M. Jackson School of International Studies υπογράφει ένα κείμενο για τον Alexander Pantages, Ελληνα μετανάστη στις ΗΠΑ, ο οποίος στα τέλη του 1800 με αρχές του 20ού αιώνα (!), εποχή που σηματοδότησε την έναρξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας, έχτισε ένα τεράστιο δίκτυο 84 αιθουσών στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά

Το κείμενο του Ηλία Χρυσοχοίδη, καθηγητή στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και συγγραφέα, αφορά έναν πολύ πιο γνωστό Ελληνα της Αμερικής του οποίου το έργο έχει συνδεθεί ατσαλένια με το σινεμά και το Χόλιγουντ. Ως διευθυντικό στέλεχος αλλά και ως πρόεδρος της 20th Century Fox, ο Σπύρος Σκούρας, γιος βοσκού από το Σκουροχώρι της Ηλείας, ο οποίος έφτασε πάμπτωχος στην Αμερική το 1910, επέβλεψε την παραγωγή ορισμένων σπουδαίων κινηματογραφικών έργων του Χόλιγουντ και το όνομά του σήμερα, έχει τις ίδιες θρυλικές διαστάσεις που είχε όταν ζούσε (πέθανε τον Αύγουστο του 1971).

Η ομορφιά της έκθεσης είναι ότι εγκαινιάσθηκε την κατάλληλη εποχή γιατί στις μέρες μας, η Ελλάδα έχει ανοίξει ξανά τις πόρτες της στην αμερικανική κινηματογραφία (και όχι μόνο) με τα προνόμια φοροαπαλλαγής του cash rebate που διαχειρίζεται με επιτυχία του Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας.

Η Ελλάδα ανέκαθεν ήταν, είναι και θα είναι ένας ιδανικός τόπος για γυρίσματα φιλόδοξων ταινιών.