Ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα Χριστόδουλος Λάζαρης κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών της γειτονικής χώρας, σε ένα ακόμα επεισόδιο που δείχνει ότι πάμε για ένα «θερμό» καλοκαίρι στα ελληνοτουρκικά.

Ως αιτία της κλήτευσης αναφέρεται στα τουρκικά ΜΜΕ «η παροχή διευκολύνσεων στην Ελλάδα σε τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το PKK, η FETÖ και η DHKP-C, τις οποίες η Τουρκία καταπολεμά, καθώς και η δράση του PKK που οργανώθηκε κοντά στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα».

Ο κ. Λάζαρης, ο οποίος κλήθηκε στο τουρκικό ΥΠΕΞ, ενημερώθηκε για τις απόψεις και τις αντιδράσεις της Τουρκίας επί του θέματος.

Ο κ. Λάζαρης ενημερώθηκε ότι οι προαναφερθείσες οργανώσεις διεξάγουν εύκολα δραστηριότητες προπαγάνδας, χρηματοδότησης και στρατολόγησης στην Ελλάδα και ότι η Ελλάδα θεωρείται ολοένα και περισσότερο ως ασφαλές καταφύγιο για «κύκλους που συνδέονται με την τρομοκρατία».

Σύμφωνα με την ενημέρωση του τουρκικού ΥΠΕΞ στα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας, στον κ. Λάζαρη παρουσιάστηκε επίσης το παράδειγμα του στρατοπέδου του Λαυρίου, «όπου οι τρομοκράτες που απειλούν την ασφάλεια της Τουρκίας επωφελούνται από κάθε είδους υλικοτεχνική υποδομή και εγκαταστάσεις εκπαίδευσης».

Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι το στρατόπεδο του Λαυρίου «έχει μετατραπεί σε τρομοκρατική φωλιά ανάλογη με τα στρατόπεδα του PKK στο Ιράκ και τη Συρία», ενώ η αντίδραση και οι απόψεις της Τουρκίας επί του θέματος μεταφέρθηκαν στον κ. Λάζαρη λόγω της δράσης που ξεκίνησε από τον εν λόγω καταυλισμό και εξελίχθηκε σε ανοιχτή διαδήλωση του PKK κοντά στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εκφράστηκαν επίσης ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των τουρκικών αντιπροσωπειών και των πολιτών στην Ελλάδα και η τουρκική πλευρά επανέλαβε τις προσδοκίες που έχει για αποτελεσματική συνεργασία στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας.

Πιο συγκεκριμένα, τονίστηκε η ανάγκη να εκπληρώσει η Ελλάδα τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις σχέσεις γειτονίας και το διεθνές δίκαιο στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τα διάφορα σημαντικά πόστα που έχει αναλάβει στη θητεία του, ο κ. Λάζαρης είχε αναλάβει και καθήκοντα Ειδικού Απεσταλμένου του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για θέματα Λιβύης, στον απόηχο της υπογραφής του μνημονίου Άγκυρας – Τρίπολης.

Την είδηση για την κλήτευση του Έλληνα πρέσβη μεταδίδει και το Anadolou, αποδίδοντάς την στη δράση του PKK στην Αθήνα.

#BREAKING Greek envoy to Ankara summoned over Greece’s support to terrorist PKK, condoning its demonstrations near Turkish Embassy in Athens

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 3, 2022