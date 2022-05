Στην αναστολή της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στη Φινλανδία προχωρά από αύριο, Σάββατο, η Ρωσία.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων σχετικά με την πιθανότητα ένταξης του Ελσίνκι στο ΝΑΤΟ, εν μέσω της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία.

