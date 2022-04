ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Η μεγαλύτερη μας δόξα είναι ότι σηκωνόμαστε ξανά»

Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε αγνώριστος στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ της Euroleague με την Μονακό και ηττήθηκε με 96-72 από την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς, με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν σε 1-1.

Τώρα, οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να σταθούν στα πόδια τους και να πάνε στη Γαλλία για τουλάχιστον μία νίκη, προκειμένου να έχουν εκείνοι το πάνω χέρι.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έδειξε πως αφήνει πίσω της όσα συνέβησαν χθες και έδωσε το σύνθημα εν όψει της συνέχειας με ένα απόφθεγμα της σοφίας του Κομφούκιου.

«Η μεγαλύτερη μας δόξα δεν είναι ότι δεν πέφτουμε ποτέ, αλλά ότι ξανασηκωνόμαστε κάθε φορά που πέφτουμε», αναφέρει το μήνυμα του Ολυμπιακού στα social media καταλήγοντας με την παραίνεση: «Ψηλά το κεφάλι!».

Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. ~ Confucius

Keep Your Head Up 🔴⚪️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/mjhp17Q5WE

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) April 23, 2022