Σοκάρουν οι αριθμοί – Δεν υπάρχει αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός στη Μονακό

Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην έπιασε τα υψηλά στάνταρ απόδοσης που μας έχει συνηθίσει στην EuroLeague τη φετινή αγωνιστική περίοδο, όμως έπαιξε όσο χρειάστηκε και κατάφερε να πάρει μια τεράστια νίκη απέναντι στη Μονακό με σκορ 71-54. Έτσι έκανε το 1-0 στη μεταξύ τους σειρά και πέτυχε το πρώτο από τα τρία θετικά αποτελέσματα που θα ψάξει για να προκριθεί στο Final Four του Βελιγραδίου.

Το κλειδί για τη μεγάλη αυτήν επικράτηση ήταν δίχως καμία αμφιβολία η άμυνα. Αυτή είναι η ταυτότητα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα και αυτή είναι που τις περισσότερες φορές θα δώσει μια νίκη, μια πρόκριση ή έναν τίτλο στο τέλος της ημέρας. Και οι Ερυθρόλευκοι έπιασαν με… δαγκάνες τους Γάλλους από το δεύτερο δεκάλεπτο και έπειτα, μετατρέποντας το βράδυ τους σε… κόλαση. Που σε συνδυασμό με την ατμόσφαιρα των φίλων των Πειραιωτών στο ΣΕΦ, έκανε το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς να μην ξέρει από πού του ήρθε.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Ολυμπιακός κράτησε την καλύτερη επιθετικά ομάδα της διοργάνωσης, με μέσο όρο πόντων 83, στους 54. Μιλάμε για 29 πόντους κάτω και αυτό φυσικά δεν έγινε τυχαία. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν μπροστάρη τον Τόμας Γουόκαπ, έκαναν τεράστια ομαδική προσπάθεια στο πίσω μέρος του παρκέ και ανάγκασαν τη Μονακό σε μία από τις χειρότερες βραδιές της στη διοργάνωση. Κάτι που επιβεβαιώνουν και οι αριθμοί.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα χρειάστηκε ένα δεκάλεπτο για να πάρει… μπρος. Όμως, όταν το κατάφερε, οι Γάλλοι άρχισαν να σκοράρουν με το… σταγονόμετρο. Αρχικά, οι 54 πόντοι ήταν αρνητικό ρεκόρ για τη σεζόν που κάνει το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς στην EuroLeague. Με το Offensive Rating (δηλαδή τους πόντους ανά 100 κατοχές) των Γάλλων να είναι στα… τάρταρα (χαμηλότερη επίδοση και αυτό) και το 80,6.

Παράλληλα, οι Πειραιώτες ανάγκασαν τους φιλοξενούμενους σε 20 λάθη, που ήταν φυσικά το season low της ομάδας. Κάτι που μεταφράζεται σε 29 λάθη ανά 100 κατοχές ή αλλιώς το 29% των επιθέσεων έδωσε την μπάλα στον Ολυμπιακό. Τέλος, η απειρία των περισσότερων παικτών της Μονακό φάνηκε και στις βολές, όπου σούταραν μόλις με 50%, που είναι το χαμηλότερο της σεζόν.

Συγκεντρωτικά τα season low των Γάλλων:

Ο Ολυμπιακός δεν ανάγκασε απλώς τη Μονακό σε κακά ομαδικά στατιστικά, αλλά και τους αντίπαλους παίκτες σε κακά ατομικά στατιστικά. Συγκεκριμένα, ο Μπροκ Μότουμ ολοκλήρωσε το ματς με -7 στο PIR (αξιολόγηση), που ήταν το 5ο χειρότερο της καριέρας του, όπως και του Λέο Βέστερμαν, που είχε επίσης -7 και ήταν το 2ο χειρότερο της καριέρας του.

Το πράγμα φυσικά δε σταματά εκεί, καθώς, ο Πάρις Λι μέτρησε -17 (!) στο PIR, το οποίο ήταν το 4ο χειρότερο στην καριέρα του, ενώ ο Άλφα Ντιαλό με το -16 που κατέγραψε παραλίγο να ξεπεράσει το αρνητικό του ρεκόρ, όμως αρκέστηκε στο δεύτερο χειρότερο. Τέλος, ο Ντουέιν Μπέικον είχε season high σε λάθη, χάνοντας ή χαρίζοντας 3 φορές την μπάλα στους Ερυθρόλευκους.

Οι 71 πόντοι δεν ήταν και το καλύτερο επιθετικά παιχνίδι για το σύνολο του Μπαρτζώκα, όμως οι παίκτες του έλληνα τεχνικού έκαναν αυτά ακριβώς που χρειάζονταν για να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

Ο Τόμας Γουόκαπ ήταν απλώς απολαυστικός και στις δύο μεριές του παρκέ. Κι αυτό διότι, πέραν της τρομερής αμυντικής δουλειάς του πάνω σε Μάικ Τζέιμς και Πάρις Λι, έκανε φοβερό ματς στο μπροστά μέρος του γηπέδου. Οι 11 πόντοι του ήταν η 5η καλύτερη επίδοση της καριέρας του, ενώ το +20 στο +/- του αγώνα ήταν το τρίτο υψηλότερό του στα… σαλόνια της EuroLeague.

Ο Λιβιό Ζαν-Σαρλ εκμεταλλεύτηκε πλήρως την απουσία του Χασάν Μάρτιν, που έμεινε εκτός λόγω ενός αιματώματος, και έκανε εξαιρετική δουλειά. Ο Γάλλος κατέβασε 7 ριμπάουντ, που ήταν η δεύτερη καλύτερή του προσωπική επίδοση, όπως 2η καλύτερη προσωπική επίδοση ήταν και το +17 στο +/-.

