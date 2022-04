Περίπου 10.000 με 20.000 μισθοφόροι της ρωσικής παραστρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ ή Σύροι και Λίβυοι μαχητές πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, σύμφωνα με έναν Ευρωπαίο αξιωματούχο.

Οι άνδρες αυτοί «δεν έχουν οχήματα ή βαρύ οπλισμό» και έρχονται για να ενισχύσουν τα ρωσικά στρατεύματα, ανέφερε ο αξιωματούχος αυτός που μίλησε σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον, ζητώντας να μην κατονομαστεί.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, έχουν παρατηρηθεί «μεταφορές, από ζώνες όπως η Συρία και η Λιβύη, προς την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς», όπου η Ρωσία έχει εξαπολύσει τη νέα φάση των στρατιωτικών επιχειρήσεών της. Ο αξιωματούχος είπε ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί πόσοι ακριβώς από αυτούς τους «10-20.000 άνδρες» είναι της Βάγκνερ και πόσοι είναι μαχητές από τη Λιβύη ή τη Συρία.

Στα τέλη Μαρτίου, το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανέφερε ότι «περισσότεροι από 1.000 μισθοφόροι» της Βάγκνερ, μεταξύ των οποίων και στελέχη της εταιρείας, επρόκειτο να αναπτυχθούν στην ανατολική Ουκρανία για να συμμετάσχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος είπε επίσης ότι μέσα σε διάστημα «τεσσάρων έως έξι μηνών» οι ρωσικές δυνάμεις θα έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους την περιοχή του Λουχάνσκ, ένα μέρος του Ντονμπάς και μια μικρή «γέφυρα ξηράς» στην περιοχή της Ζαπορίζια. Αναμένει, όπως είπε, ότι η Μαριούπολη θα καταστραφεί «πλήρως» και εξέφρασε τον φόβο ότι οι απώλειες θα είναι «χειρότερες από την Μπούτσα».

Την ίδια ώρα η Ρωσία πλήττει το αχανές χαλυβουργείο Αζοφστάλ, έναν από τους τελευταίους θύλακες αντίστασης στη Μαριούπολη, με βόμβες καταστροφής καταφυγίων (bunker-buster), σύμφωνα με τον σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

«Ο κόσμος παρακολουθεί τις δολοφονίες παιδιών στο διαδίκτυο και παραμένει σιωπηλός» έγραψε ο Ποντολιάκ στο Twitter.

Χθες Δευτέρα, το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης ανέφερε ότι περισσότεροι από 1.000 άμαχοι έχουν βρει καταφύγιο στα υπόγεια, κάτω από το εργοστάσιο αυτό.

Η Ρωσία αρνείται ότι στοχοθετεί αμάχους.

The moment of the strongest explosion at Azovstal, which was heard within a radius of 100 km.#Ukraine #Azov pic.twitter.com/DhXL2kvBU6

— Ukraine News Live🇺🇦 (@UkraineNewsLive) April 19, 2022