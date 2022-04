Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Πογκμπά χαμογελούσε αμήχανα στις αποδοκιμασίες των οπαδών

Ο Πολ Πογκμπά απάντησε με μία χειρονομία στις αποδοκιμασίες των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Νόριτς.

Ο Γάλλος μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Νόριτς, όπου ο Ραλφ Ράνγκνικ του έδωσε φανέλα βασικού και στο 74′ τον απέσυρε στον πάγκο.

Οταν έφτασε η στιγμή της αλλαγής, οι οπαδοί των «κόκκινων διαβόλων» ξεκίνησαν τις αποδοκιμασίες προς το πρόσωπο του, με τον Πογκμπά να αντιδράει με μία χαρακτηριστική χειρονομία, πιάνοντας με το χέρι του το αυτί του. Οταν έκατσε στο πάγκο μάλιστα, ο Γάλλος αστέρας δεν σταμάτησε να χαμογελάει στις βρισιές των οπαδών.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γερμανός τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλησε να υπερασπιστεί τον Πολ Πογκμπά, ο οποίος εδώ κι αρκετό διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο των οπαδών.

«Μπορώ να καταλάβω πλήρως τους οπαδούς που είναι απογοητευμένοι, αλλά δεν έχει νόημα να στοχεύουμε μεμονωμένους παίκτες. Είναι συλλογική η ευθύνη, οπότε για μένα δεν έχει νόημα. Αυτός είναι ο λόγος που πάντα θα υπερασπίζομαι και θα προστατεύω τους παίκτες μου. Ο Πολ τα πήγε καλά κατά την κατοχή της μπάλας σε μία θέση που δεν είναι η καλύτερή του», τόνισε.

Pogba smiling as the fans chant “fvck off Pogba”

Sad to see pic.twitter.com/1Me3SmR6hV

— Jav🔴 (@jav__2) April 16, 2022