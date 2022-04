Εκατοντάδες φορτηγά έχουν κολλήσει στα σύνορα της Πολωνίας και της Λευκορωσίας λόγω των κυρώσεων που έχουν τεθεί σε ισχύ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ορισμένοι οδηγοί παραμένουν στο ίδιο σημείο για περισσότερες από 30 ώρες, σύμφωνα με αναφορές.

Η ουρά έχει ήδη απλωθεί στα 80 χιλιόμετρα.

Hundreds of trucks are stuck at the border of #Poland and #Belarus because of the sanctions that came into force

Some drivers stay in the direction of the border for more than 30 hours.

The queue has already stretched for about 80 km. pic.twitter.com/MDakEoNBh3

— NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2022