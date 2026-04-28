«Πυρά» από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δέχθηκε η κυβέρνηση για τις υποκλοπές στον απόηχο της απόφασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Ο Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός λέγοντας πως «κανένας στη κυβέρνηση δεν στέκεται δίπλα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να πει θέλω να ξέρω και δεν θέλω η χώρα να μείνει στο σκοτάδι. Θέλω να ξέρω τι πήγε λάθος να διορθώσω αυτό που έγινε. Κανένας σας; Κανένας δεν θέλει να ξέρει από τη κυβέρνηση, την ηγεσία του στρατού, της δικαιοσύνης;».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ συνέχισε λέγοντας ότι «η εμπιστοσύνη στους θεσμούς πάει στα τάρταρα. Δεν σας απασχολεί αυτό ή δεν έχετε θάρρος να μάθετε; Ζητήσαμε εξεταστική και σεις πάλι σφυράτε αδιάφορα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, σε σημερινή παρέμβαση στην Ολομέλεια της Βουλής αφού επανέλαβε τη θέση του κόμματος του να στηρίξει την πρόταση του ΠαΣοΚ για εξεταστική επιτροπή έκανε λόγο για ένα ενορχηστρωμένο σχέδιο παρακολούθησης.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Αλήθεια για ποιο λόγο, ενώ διατυπώθηκε δημόσια ο εκβιασμός του Ντίλιαν, η ηγεσία της δικαιοσύνης έρχεται να κλείσει βιαστικά και άγαρμπα την υπόθεση; Μην τολμήσετε να μεθοδεύσετε την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για να πέσει ο Ντίλιαν στα μαλακά», είπε.

«Με βάση αυτή την ανάγκη της περαιτέρω διεύρυνσης και με το δικό μας πολιτικό σκεπτικό θα αποδειχθούμε την πρόταση συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής» σημείωσε ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην αλληλοδιαπλοκή εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, χαρακτηρίζοντας «ψευδεπίγραφη» την αντιπαράθεση περί σεβασμού των αποφάσεων της δικαιοσύνης και περί ανεξαρτησίας της.

«Εκτροπή», «εντεταλμένη υπηρεσία» και «λειτουργία μαφίας» κατήγγειλε η Πέτη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας πως «η στάση του κυρίου Τζαβέλλα επιτείνει την έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στην δικαιοσύνη.

Απάντηση στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος. «Είναι απίστευτη υποκρισία που λένε για σεβασμό στη δικαιοσύνη κόμματα που σήμερα της επιτίθενται ευθέως. Άλλο η πολιτική και άλλο η δικαστική εξουσία, αυτή η λεπτή ισορροπία πολιτικής και δικαστικής εξουσίας έχει καταρρεύσει. Αυτή η ωμότητα κρύβει πολλούς κινδύνους.

Tα κόμματα της σκευωρίας της Novartis και της διαπλοκής, κάποιοι από τα κόμματα αυτά, εκτός από το ότι σπέρνουν τοξικότητα, σπέρνουν και κάτι άλλο: την αμφιβολία κατά των θεσμών και όταν την σπέρνουν κατά της δικαιοσύνης αυτό είναι πραγματικά επικίνδυνο επειδή βιώσαμε τον κίνδυνο του αντισυστημισμού, τον πειραματισμό πολιτικών δυνάμεων και επειδή η πατρίδα δεν αντέχει άλλα σοσιαλιστικά ακροαριστερά πειράματα, οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.