Τα μικρότερα αεροδρόμια της Ευρώπης ενδέχεται να μην επιβιώσουν εάν οι ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών, που προκαλούνται από την κρίση στη Μέση Ανατολή, οδηγήσουν σε εκτεταμένες ακυρώσεις δρομολογίων, προειδοποίησε ο εμπορικός φορέας του κλάδου.

Παρότι οι αεροπορικές εταιρείες επιμένουν ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν προβλήματα προμήθειας καυσίμων στο συνηθισμένο χρονικό ορίζοντα των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων, ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών–Ισραήλ εναντίον του Ιράν και το ουσιαστικό κλείσιμο τα Στενά του Ορμούζ έχουν διπλασιάσει την τιμή των καυσίμων αεροσκαφών, ωθώντας ορισμένους αερομεταφορείς να ακυρώσουν πτήσεις.

Υπραξιακή απειλή για τα περιφερειακά αεροδρόμια

Το Συμβούλιο Αεροδρομίων της Ευρώπης (ACI Europe) ανέφερε ότι τα περιφερειακά αεροδρόμια είναι τα πιο εκτεθειμένα και αντιμετωπίζουν «υπαρξιακή απειλή» εάν οι αεροπορικές εταιρείες μειώσουν τη χωρητικότητα και αυξήσουν τις τιμές των εισιτηρίων, καθώς η ζήτηση στις γραμμές τους είναι γενικά πιο ευαίσθητη στις τιμές. Αυτό φάνηκε όταν η γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa ακύρωσε 20.000 καλοκαιρινές πτήσεις που πραγματοποιούσε η περιφερειακή θυγατρική της, CityLine.

Ο γενικός διευθυντής του Συμβουλίου Αεροδρομίων της Ευρώπης, Ολιβιέ Γιανκόβετς, δήλωσε ότι τα μικρότερα περιφερειακά αεροδρόμια δεν έχουν ακόμη ανακάμψει από την πανδημία του κορωνοϊού, με την επιβατική κίνηση να παραμένει 30% χαμηλότερη σε σχέση με τα επίπεδα του 2019, ενώ τα μεγαλύτερα αεροδρόμια έχουν επιστρέψει σε πορεία ανάπτυξης.

Όπως είπε: «Τα σημερινά επίπεδα τιμών των καυσίμων αεροσκαφών και η προοπτική μιας νέας κρίσης κόστους ζωής σημαίνουν ότι πολλά περιφερειακά αεροδρόμια σε όλη την ήπειρό μας είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα σοκ προσφοράς και ζήτησης. Για αυτά, πρόκειται κυριολεκτικά για υπαρξιακή απειλή».

Επιπλέον πρόβλημα το σύστημα εισόδου – εξόδου στην ΕΕ

Ο οργανισμός ανέφερε επίσης ότι τα προβλήματα ενδέχεται να επιδεινωθούν από την πλήρη εφαρμογή του συστήματος εισόδου-εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει ότι όλοι οι πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στην ΕΕ θα πρέπει να καταγράφουν βιομετρικά στοιχεία κατά την άφιξή τους στα σύνορα. Παράλληλα επανέλαβε την έκκληση να μπορεί το σύστημα να αναστέλλεται προσωρινά εάν δημιουργούνται μεγάλες ουρές.

Η προειδοποίηση των αεροδρομίων ήρθε την ώρα που ο επικεφαλής της παγκόσμιας ένωσης αεροπορικών εταιρειών, Γουίλι Γουόλς, δήλωσε ότι η τρέχουσα κρίση δεν έχει ακόμη μειώσει τη ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια. Πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών θα επηρεάσει πρώτα την Ασία και στη συνέχεια την Ευρώπη, ενώ η επιβολή δελτίου καυσίμων «θα μπορούσε να οδηγήσει σε ορισμένες ακυρώσεις πτήσεων».

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ζητήσει μέτρα όπως η χαλάρωση των κανόνων για τα λεγόμενα «slots» το οποίο διευκολύνει την ακύρωση πτήσεων χωρίς να κινδυνεύουν να χάσουν τα δικαιώματα χρήσης συγκεκριμένων ωρών σε πολυσύχναστα αεροδρόμια στο μέλλον.