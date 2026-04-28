Στις 21.00 θα πραγματοποιηθεί το τζάμπολ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μονακό για τα playoffs της EuroLeague. Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να πάρουν προβάδισμα πρόκρισης στο Final Four.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε γνωστές τις επιλογές του για τη δωδεκάδα της αναμέτρησης. Ο κόουτς του Ολυμπιακού επέλεξε να έχει και τους τρεις σέντερ στη διάθεσή του, αλλά και τον Σακίλ ΜακΚίσικ, κάτι που του περιορίζει τις λύσεις στα γκαρντ.
Έτσι, άφησε εκτός τους Μόντε Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα, Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Μουστάφα Φαλ.
Οι δωδεκάδα του Ολυμπιακού
- Πλέι μέικερ: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ
- Σούτινγκ γκαρντ: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ
- Σμολ φόργουορντ: Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουορντ
- Πάουερ Φόργουορτν: Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς
- Σεντερ: Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς