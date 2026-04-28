Ισχυρό μήνυμα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας έστειλε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, τα πλεονάσματα από τη φοροδιαφυγή και τη ραγδαία μείωση του δημόσιου χρέους.

«Πήραμε 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης επ’ ωφελεία των ελλήνων πολιτών. Τα χρήματα αυτά δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος και σφιχτό συντονισμό» ήταν η φράση του κ. Μητσοτάκη, ως απάντηση στο άρθρο κριτικής των 5 βουλευτών της ΝΔ μέσα από την ομιλία του στο 16ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο το οποίο διεξήχθη το απόγευμα της Τρίτης (28/4).

Όσον αφορά τα πρόσφατα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μάς επέτρεψε μεγάλα πλεονάσματα για να συζητούμε πόσα χρήματα θα επιστρέψουμε στην κοινωνία και ταυτόχρονα να μπορούμε να μειώνουμε το δημόσιο χρέος της χώρας, το βάρος που καλούμαστε να πληρώσουμε εμείς και τα παιδιά μας, με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία της οποιασδήποτε οικονομίας στον κόσμο».

«Στο τέλος αυτού του χρόνου η Ελλάδα δεν θα έχει το υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση» συμπλήρωσε.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Το Ναύπλιο ήταν ένας ακόμη σταθμός του προσυνεδριακού διαλόγου στην πορεία προς το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα.

Στο προσυνέδριο συμμετείχαν οι βουλευτές των Περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, στελέχη των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Στο προσυνέδριο μίλησαν οι δύο αντιπρόεδροι του κόμματος: ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε πάνελ με τη συμμετοχή του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου.