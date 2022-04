Τέλος οι Ρίκετς για την Τσέλσι – Απέσυραν την πρόταση τους

Στο τελικό στάδιο έχει μπει η πώληση της Τσέλσι και η αλλαγή σελίδας της, μετά από 19 χρόνια στα χέρια του Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, η Raine Group που έχει αναλάβει τη μεγάλη υπόθεση της πώλησης έβγαλε τους τέσσερις τελικούς υποψήφιους αγοραστές.

Η αμερικανική τράπεζα που διαχειρίζεται τη μεγάλη υπόθεση είχε δώσει deadline μέχρι χθες (14/4) στους τέσσερις αγοραστές, για να βελτιώσουν τις προτάσεις τους.

Σύμφωνα ωστόσο με τα τελευταία δημοσιεύματα, μόνο οι τρεις επέλεξαν να προχωρήσουν τη διαδικασία, καθώς η οικογένεια Ρίκετς αποφάσισε να αποσυρθεί από τη μάχη!

Μάλιστα, την απόφαση την ανακοίνωσαν οι ίδιοι οι Ρίκετς! Μία απόφαση που φέρνει χαμόγελα στους «μπλε» οπαδούς.

Γιατί; Οι Ρίκετς θεωρούταν ανεπιθύμητοι από τους οπαδούς της Τσέλσι με τους «μπλε», οι οποίοι είχαν κάνει και πορεία πριν από δύο εβδομάδες έξω από το «Στάμφορντ Μπριτζ».

Έτσι, στο τελικό στάδιο πέρασαν τρεις όμιλοι. Πιο συγκεκριμένα, το δίδυμο» Μπόελι-Βις, ο Σερ Μάρτιν Μπρόουτον και ο Στίβεν Παλιούκα που έχει μετοχές στους Μπόστον Σέλτικς και στην Αταλάντα, με τους δύο πρώτους να έχουν τον πρώτο λόγο…

EXCLUSIVE: The Ricketts-led consortium has withdrawn its bid to buy #ChelseaFC #CFC, the group has confirmed in a statement released to @pasport

— Nick Purewal (@NickPurewal) April 15, 2022