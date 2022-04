Τσιμίκας: Ξετρελάθηκε με το τραγούδι που του έβγαλαν οι οπαδοί της Λίβερπουλ (vid)

Ο Κώστας Τσιμίκας περνάει ευχάριστα την θητεία του στην Λίβερπουλ, και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Άλλωστε ο 25χρονος φουλ μπακ έχει καταφέρει με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις,να γίνει ένας από τους αγαπημένους της κερκίδας, η οποία έφτασε σε σημείο μάλιστα να γράψει ολόκληρο τραγούδι για χάρη του.

Φυσικά ο πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού είχε την ευκαιρία να το ακούσει, με τον ίδιο μάλιστα να εμφανίζεται σε βιντεάκι που κυκλοφορεί να «χορεύει» στους ρυθμούς του.

«Ευχαριστώ πολύ για το τραγούδι μου. Πραγματικά το εκτιμώ» ανέφερε μεταξύ άλλων ο 25χρονος στο μήνυμά του. για ένα τραγούδι με… συνταγή του γνωστού pop συγκροτήματος, ABBA και σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει: «Το διαβατήριο του δικού μας Κώστα Τσιμίκα λέει μεν πως είναι Έλληνας, όλοι ξέρουμε όμως είναι παιδί της πόλης του Λίβερπουλ και είναι scouser».

Kostas Tsimikas reaction to hearing his new chant… amazing! 🙌 pic.twitter.com/NfXJCWRaAm

— Watch LFC (@Watch_LFC) April 12, 2022