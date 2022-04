Ο βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, δήλωσε από το Κίεβο ότι οι δολοφονίες στη Μπούκα της Ουκρανίας «μόλυναν μόνιμα» τη φήμη του ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ μετά τις συνομιλίες των δύο ηγετών, το Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να στείλει 120 τεθωρακισμένα οχήματα για να υποστηρίξει την Ουκρανία.

Παράλληλα, σε ανάρτησή του, ο Μπόρις Τζόνσον γνωστοποίησε πως «καθορίζουμε νέο πακέτο οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας που αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής μας στον αγώνα της χώρας του ενάντια στη βάρβαρη εκστρατεία της Ρωσίας».

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.

We’re setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country’s struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022