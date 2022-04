FIFA: Πλάνο «βόμβα» εν όψει Κατάρ – Σχεδιάζει παιχνίδια 100 λεπτών

Σκέψεις για μια μεγάλη… επανάσταση στο ποδόσφαιρο φαίνεται πως κάνει η FIFA, λίγους μήνες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Και μάλιστα, οι συγκεκριμένες σκέψεις ενδέχεται να «πατήσουν» και πάνω στο ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο δεν αποκλείεται να αποτελέσει μια μεγάλη δοκιμή.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την «Corriere dello Sport», η FIFA και ο πρόεδρος της, Τζιάνι Ινφαντίνο, σχεδιάζουν να αλλάξουν τη χρονική διάρκεια των παιχνιδιών, ξεκινώντας από τις αναμετρήσεις που θα γίνουν στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο!

Όπως αναφέρουν οι Ιταλοί, η FIFA έχει στα πλάνα της ένα σχέδιο που θα μεγαλώσει τα παιχνίδια και από 90λεπτα θα τα κάνει 100λεπτα! Ένα πλάνο το οποίο πάντως μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται από την FIFA…

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 6, 2022