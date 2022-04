Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο FOX News και τον δημοσιογράφο Μπρετ Μπάιερ, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι παραδέχθηκε πως το νεοναζιστικό Τάγμα Αζόφ «είναι αυτό που είναι», λέγοντας όμως παράλληλα πως υπερασπίζονται την πατρίδα και μέλη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

«Θέλω να ξεκαθαρίσετε κάτι για εμάς. Υπάρχουν αναφορές και εκθέσεις για το Τάγμα Αζόφ που λέγεται ότι είναι ένας ναζιστικός παραστρατιωτικός οργανισμός στη χώρα σας και υπάρχουν εκθέσεις ότι έχουν προβεί σε θηριωδίες. Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι αμερικάνοι πολίτες για ουκρανικές μονάδες όπως το τάγμα Αζόφ;», ρώτησε τον Βολοντίμιρ Ζελέλνσκι ο δημοσιογράφος του FOX News.

«Το Αζόφ είναι αυτό που είναι, υπερασπίστηκαν την πατρίδα. Όλα αυτά τα τάγματα ενσωματώθηκαν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Οι μαχητές του Αζόφ δεν δρουν πλέον αυτόνομα αλλά είναι στις τάξεις του ουκρανικού στρατού. Το 2014 υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις που μερικοί από αυτούς τους εθελοντές μας, όντως παραβίασαν τους νόμους και μπήκαν φυλακή. Ο νόμος είναι πάνω απ’ όλα», απάντησε με απόλυτη φυσικότητα ο Ουκρανός πρόεδρος.

Bret Baier asks Volodymyr Zelenskyy about the~

Azov Battalion.

«They are what they are»

«They’re defending our country»

«They were all incorporated into the Military of Ukraine «pic.twitter.com/A4qT02cOvH

— Lawyerforlaws (@lawyer4laws) April 1, 2022