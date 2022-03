Σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης εκπονούν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ σε περίπτωση ρωσικού χτυπήματος σε νατοϊκό έδαφος αφού ο πόλεμος στην Ουκρανία όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά οι μάχες σε πολλές περιοχές, όπως στη Μαριούπολη έχουν κλιμακωθεί, ενώ έχει εκτραχυνθεί και η κατάσταση στα δυτικά της χώρας.

Στο σχέδιο ΗΠΑ και ΝΑΤΟ αναφέρθηκε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν.

Ο Σάλιβαν σημείωσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις διεξάγονται πιο κοντά στα εδάφη του ΝΑΤΟ. «Και ο πρόεδρος ήταν τόσο σαφής, όσο μπορεί να είναι κανείς, σχετικά με την απόλυτη αποφασιστικότητά του να απαντήσει με πυγμή, μαζί με τα άλλα μέλη της Συμμαχίας μας, εάν η Ρωσία επιτεθεί στο ΝΑΤΟ», τόνισε ο Σάλιβαν.

«Φυσικά, υπάρχουν πρόσθετα μέτρα για να σφίξουν οι τανάλιες των κυρώσεων και θα τα επανεξετάζουμε συνεχώς», πρόσθεσε.

Θυμίζουμε ότι το ΝΑΤΟ προειδοποίησε τη Μόσχα όταν αυτή βομβάρδισε τη στρατιωτική βάση κοντά στα πολωνικά σύνορα, στο Γιαβόριβ, σκοτώνοντας 35 ανθρώπους και τραυματίζοντας 134.

Το θανατηφόρο πολλαπλό πυραυλικό χτύπημα της Ρωσίας στη στρατιωτική βάση της Ουκρανίας στο Γιαβόριβ, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, ήταν σαφώς σχεδιασμένο να στείλει ένα μήνυμα.

Μια ημέρα νωρίτερα, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριαμπκόφ, είχε δηλώσει ότι ο στρατός της θα αντιμετωπίσει τις αποστολές όπλων στην Ουκρανία από χώρες του ΝΑΤΟ ως «νόμιμους στόχους».

Η εγκατάσταση, γνωστή ως τοποθεσία όπου οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ εκπαίδευσαν Ουκρανούς τα χρόνια πριν από την έναρξη του πολέμου, βρίσκεται κοντά στην πιο άμεση διαδρομή μεταξύ του αεροδρομίου του Ρζέσοφ, όπου μεταφέρονται δυτικά όπλα, και της πόλης Λβιβ.

Είναι ένα μέρος όπου φέρεται να συγκεντρώνονταν ξένοι εθελοντές, καθώς ξεκινούσαν την εκπαίδευσή τους με τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας θα παρέχει το ΝΑΤΟ σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ και όσα δήλωσε χθες.

Όπως ανέφερε ο κ. Στόλτενμπεργκ η Ρωσία θα υποστεί ακόμη βαρύτερες κυρώσεις ενώ θα υπάρξει εξοπλισμός προστασίας από χημικά, βιολογικά και πυρηνικά όπλα. Παράλληλα προανήγγειλε πως στο στρατιωτικό σκέλος θα ενισχυθούν οι δυνάμεις στις χώρες του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, ενώ ο στόλος του ΝΑΤΟ θα βρίσκεται και θα κάνει γυμνάσια στη Μεσόγειο.

Ο λαός της Ουκρανίας έχει δείξει θάρρος και αποφασιστικότητα παλεύοντας για την ελευθερία και το μέλλον του. Τους στηρίζουμε» επισήμανε.

«Ενεργοποιήσαμε τα αμυντικά σχέδια του ΝΑΤΟ, αναπτύξαμε στοιχεία της Δύναμης Αντίδρασης του ΝΑΤΟ και τοποθετούμε 40.000 στρατιώτες στην ανατολική μας πλευρά», ανακοίνωσε, μετά τις συνομιλίες στις Βρυξέλλες.

Θα έχουμε ενίσχυση των χερσαίων δυνάμεων στο ανατολικό μέρος μας, στον αέρα θα αναπτύξουμε περισσότερα αεροσκάφη και αντιαεροπορικές και αντιπυραυλικές συστοιχίες και στη θάλασσα περισσότερα πολεμικά σκάφη και υποβρύχια.

Ο επικεφαλής της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε συγκεκριμένα ότι τέσσερις νέες ομάδες μάχης θα σταλούν στη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

