Οι ευχές του Ολυμπιακού στον Βαγγέλη Μαρινάκη

Την ονομαστική του εορτή γιορτάζει σήμερα ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Φυσικά ο Ολυμπιακός δεν ξέχασε τον ισχυρό άνδρα.

Με μια ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η ΠΑΕ Ολυμπιακός έστειλε το δικό της ξεχωριστό μήνυμα στον ηγέτη της ομάδας και του ευχήθηκε για την ονομαστική του εορτή.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Χρόνια πολλά στον Πρόεδρο του Ολυμπιακού μας! / Happy Name Day to our Olympiacos President!#Olympiacos #Marinakis #President #Wishes #WeKeepOnDreaming #Greece #Piraeus #Hellas #NameDay pic.twitter.com/2n3IiUZcz6

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) March 25, 2022