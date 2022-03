Μαίνεται για 28η μέρα ο πόλεμος στην Ουκρανία, αφήνοντας πίσω του νεκρούς, συντρίμμια και ένα λαό να βιώνει καθημερινά τη φρίκη.

Οι μάχες μεταξύ των χερσαίων δυνάμεων της Ρωσίας και της Ουκρανίας μαίνονται έξω από το Κίεβο, με κάθε πλευρά να διατείνεται την αποκομιδή κερδών για λογαριασμό της.

Την ίδια ώρα, ανελέητο είναι το σφυροκόπημα στα περίχωρα του Κιέβου, στο Χάρκοβο αλλά και στην Μαριούπολη, όπου σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, ρώσοι στρατιώτες βάλλουν αδιακρίτως σε κατοικημένες περιοχές και σε στρατιωτικούς στόχους.

Τουλάχιστον 100.000 πολίτες ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες, χωρίς τρόφιμα, νερό και φάρμακα, ενώ νεκροί κείτονται άταφοι στους δρόμους.

Οι ρωσικές δυνάμεις και οι φιλορώσοι αυτονομιστές έχουν καταλάβει περίπου το μισό λιμάνι, όπου συνήθως κατοικούν σχεδόν 400.000 άνθρωποι, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το Ria Novosti. Οδομαχίες σημειώνονται στην πόλη, ενώ άμαχοι και ουκρανοί στρατιώτες δέχονται καταιγισμό ρωσικών πυρών, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Πάβλο Κιριλένκο.

«Δεν έχει μείνει τίποτα εκεί», είπε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς το ιταλικό κοινοβούλιο. Ο αντιδήμαρχος της Μαριούπολης Σεργκέι Ορλόφ δήλωσε στο CNN ότι η πόλη τελεί υπό πλήρη αποκλεισμό και δεν έχει φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια. «Η πόλη δέχεται συνεχείς βομβαρδισμούς. 50-100 βόμβες πέφτουν από ρωσικά αεροσκάφη καθημερινά… Τόσοι θάνατοι, τόσα δάκρυα, τόσα φρικτά εγκλήματα πολέμου», είπε ο Ορλόφ.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση των ρωσικών στρατευμάτων στο Χάρκοβο, ενώ ο διοικητής των δυνάμεων στην περιοχή, χαρακτήρισε δύσκολη την κατάσταση στην πολιορκούμενη Ιζιούμ, που απέχει περίπου 100 χλμ από το Χάρκοβο. Όπως σημείωσε δεν υπάρχει καμία σύνδεση με την πόλη, ενώ οι προσπάθειες να οργανωθεί ανθρωπιστικός διάδρομος απορρίφθηκαν από τη ρωσική πλευρά.

Η ρωσική πλευρά ανέπτυξε επιθετικά ελικόπτερα Ka-52 χθες βράδυ, δήλωσε ο Ολέγκ Σινεγκούποφ, διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή, σύμφωνα με την εφημερίδα Ουκράινσκα Πράβντα, όμως «οι δυνάμεις μας κρατούν τις θέσεις τους».

Footage of one of the many destroyed schools in #Ukraine, this one is based in #Kharkiv.🇺🇦#UkraineWar #Russia #StopPutinNOW #UkraineRussianWar pic.twitter.com/7bn66muWhB

— Zeynep Aosman (@AosmanZeynep) March 22, 2022