Νέο σοκ στην Τσέλσι- Αποχώρηση «βόμβα»

Τέλος δεν έχουν τα προβλήματα για την Τσέλσι, καθώς ένας μετά τον άλλον χορηγό ακυρώνουν την συνεργασία τους με την αγγλική ομάδα μετά τις κυρώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου κατά του Ρομάν Αμπράμοβιτς.

Η αρχή έγινε από τη βρετανική εταιρεία τηλεφωνίας, Three UK, η οποία ανέστειλε τη χορηγία της με το κλαμπ και τον ίδιο δρόμο ακολούθησε μόλις λίγες μέρες αργότερα και η Hyundai. Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, η νοτιοκορεάτικη εταιρεία αυτοκινήτων αποφάσισε να διακόψει μέχρι νεοτέρας τη συμφωνία της με τους Λονδρέζους μετά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στον Ρώσο μεγιστάνα από την Βρετανική κυβέρνηση.

Οι δύο πλευρές είχαν υπογράψει τη χορηγική τους συνεργασία το καλοκαίρι του 2018 για τα επόμενα πέντε χρόνια, επομένως είχε ισχύ για έναν ακόμα χρόνο. Το ύψος της χορηγίας της Hyundai προς την Τσέλσι ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hyundai:

«Μέσω της συνεργασίας μας με την Τσέλσι, είμαστε περήφανοι υποστηρικτές των παικτών των φιλάθλων και το ποδοσφαιρικών αρχών. Ωστόσο, από τις τρέχουσες συνθήκες, λάβαμε την απόφαση να αναστείλουμε τις δραστηριότητες μάρκετινγκ και επικοινωνίας με το κλαμπ μέχρι νεοτέρας».

