Ουκρανία: 4.000 πολίτες χρειάζεται να φυγαδευτούν από τα περίχωρα του Κιέβου

Τουλάχιστον 4.000 πολίτες χρειάζεται να απομακρυνθούν από τα περίχωρα του Κιέβου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι ουκρανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι οι Ρώσοι «κάνουν ό, τι μπορούν» για να εμποδίσουν τους πολίτες να φτάσουν τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους παρά την υπόσχεση που δόθηκε το πρωί από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών, όπως μεταδίδουν τα ουκρανικά ΜΜΕ, ανακοίνωσε ότι έχουν διαφύγει 2.000 πολίτες από το Ιρπίν, ανάμεσά τους 200 παιδιά.

