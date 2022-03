Πολύ σοβαρά επεισόδια έγιναν μεταξύ χούλιγκαν στο Μεξικό, στο ματς της Κουερετάρο με την Άτλας, με σοκαριστικές εικόνες να κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ, υπήρξε ένταση μεταξύ των οπαδών σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως τα πράγματα ξέφυγαν τελείως κοντά στο 64ο λεπτό, όταν οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν μάχες σώμα με σώμα.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν 22 τραυματισμοί, όμως σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Μεξικό τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση, πέραν όλων των άλλων, είναι το γεγονός ότι οι αστυνομικές Αρχές άργησαν να επέμβουν, με αποτέλεσμα να χαθεί ο έλεγχος.

Ακολουθούν σκληρές εικόνες:

